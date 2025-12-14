Вестник Кавказа

Москва заинтересована в открытии Русского Дома в Баку – МИД РФ

Русский дом в Баку
© Фото: Лола Мусаева/ “Вестник Кавказа“
Контакты России и Азербайджана по линии МИД продолжатся, имеется настрой на поиск пути для скорейшего восстановления работы Русского Дома в Баку, заявил Калугин.

Россия заинтересована в скорейшем открытии Русского Дома в Баку, рассказал директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

Контакты Москвы и Баку по линии внешнеполитических ведомств двух стран продолжатся по всей повестке дня отношений, включая гуманитарную составляющую, заверил он. Отдельно дипломат коснулся вопроса работы Русского дома в азербайджанской столице, передает РИА Новости.

"Настроены на поиск взаимоприемлемых развязок для скорейшего запуска работы Русского дома в Баку, который вносил ощутимый вклад в дело упрочения связей между дружественными народами наших стран"

– Михаил Калугин

Напомним, сообщения о закрытии Русского дома в столице Азербайджана появились в феврале этого года. Российская сторона нацелена на урегулирование ситуации.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1055 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.