Москва заинтересована в открытии Русского Дома в Баку – МИД РФ

Контакты России и Азербайджана по линии МИД продолжатся, имеется настрой на поиск пути для скорейшего восстановления работы Русского Дома в Баку, заявил Калугин.

Россия заинтересована в скорейшем открытии Русского Дома в Баку, рассказал директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

Контакты Москвы и Баку по линии внешнеполитических ведомств двух стран продолжатся по всей повестке дня отношений, включая гуманитарную составляющую, заверил он. Отдельно дипломат коснулся вопроса работы Русского дома в азербайджанской столице, передает РИА Новости.

"Настроены на поиск взаимоприемлемых развязок для скорейшего запуска работы Русского дома в Баку, который вносил ощутимый вклад в дело упрочения связей между дружественными народами наших стран"

– Михаил Калугин

Напомним, сообщения о закрытии Русского дома в столице Азербайджана появились в феврале этого года. Российская сторона нацелена на урегулирование ситуации.