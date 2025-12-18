Добыча ископаемых снижает бедность в Армении

Самые посещаемые туристами регионы Армении оказались и самыми бедными. Благосостояние жителей обеспечивает горнодобывающая отрасль, показало исследование.

В Армении регионы с наиболее высоким турпотоком демонстрируют самый высокий уровень бедности, в то время как в горнодобывающих областях страны уровень бедности значительно ниже. Об этом свидетельствуют данные исследования.

В туристических областях — Ширакской (43,1%), Гегаркуникской (35,4%) и Вайоцдзорской (30,9%) — показатели малообеспеченности населения значительно превышают общий уровень по стране (23,7%) и столичные цифры (17,9%). Поскольку основная часть доходов от туристического потока остается в Ереване, а на местах создаются в основном сезонные рабочие места.

В то же время наименьший уровень бедности в стране зафиксирован в Сюникской области (7%). Это напрямую коррелирует с развитой там горнодобывающей промышленностью, средняя зарплата в котором является самой высокой по стране и составляет более $2 тыс в месяц. Однако подобный промышленный фокус сдерживает развитие других секторов, например, сельского хозяйства, поскольку в городахрегиона до 45% трудоспособного населения занято в добывающей отрасли.

Горнорудная отрасль остается финансовым локомотивом для бюджета. В 2024 году ее суммарный оборот составил $1,35 млрд, а налоговые поступления выросли в полтора раза, достигнув $348 млрд. Примечательно, что 77% этих налогов обеспечивает один Зангезурский медно-молибденовый комбинат.

Экспорт металлических концентратов стабильно превышает $800 млн в год. Свыше 50% экспорта уходит в Китай. Также отмечается рост поставок в Россию.