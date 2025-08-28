В поездах в Сочи и Анапу к лету появятся вагоны с удлиненными полками

В 2026 году РЖД запустит новые вагоны с двухметровыми полками в поездах, следующих в направлении популярных курортов – Адлера и Анапы. Сейчас такие вагоны включены в обновленный состав "Красной стрелы".

В будущем году в поездах в направлении Юга России начнут эксплуатироваться новые вагоны, их отличает большая ширина и более длинные полки в купе, поделился заместитель главы компании "Российские железные дороги" (РЖД) Иван Колесников.

"Мы уже говорили об этом, что вагоны этого габарита будут работать на юг. В следующем году мы увидим эти вагоны в поездах в сторону нашего юга. И в первую очередь Анапы и Адлера"

– Иван Колесников

В настоящее время новые широкие купейные вагоны с двухметровыми полками запущены на маршруте Москва - Санкт-Петербург в составе поезда "Красная стрела".