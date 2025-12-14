Армения постоянно сотрудничает с ЕС в борьбе с угрозами – МИД РА

В сотрудничестве Еревана с Брюсселем в вопросе противодействия угрозам нет ничего нового – оно велось и раньше, заявили в армянском МИД.

Армения и ЕС и раньше сотрудничали в борьбе с различными угрозами, так что никаких новостей в этом сотрудничестве нет, заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"Сотрудничество между Арменией и Европейским союзом по повышению устойчивости Армении по различным направлениям, включая противодействие гибридным угрозам, носит постоянный характер и не является новым"

– Ани Бадалян

По словам дипломата, сказанное ею относится также к взаимодействию, которое направлено на противодействие возможным гибридным угрозам, могущим возникнуть во время организации избирательных процессов по демократическим стандартам, при поддержке Евросоюза, а также с учетом опыта и инструментария, который есть у ЕС и его участников.