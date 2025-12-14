США атаковали три судна наркодилеров

Американские военные по приказу министра войны страны Пита Хегсета нанесли удар по трем судам в Тихом океане, якобы перевозившим наркотики – было уничтожено восемь человек, сообщили в министерстве.

"По указанию министра войны США Пита Хегсета объединенная оперативная группа Southern Spear осуществила смертоносные кинетические удары по трем судам, принадлежащим организациям, признанным террористическими, в международных водах"

- Минвойны США

Как утверждают в министерстве, все суда следовали по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и занимались наркоторговлей, подтвердила разведка, передает РИА Новости.

В результате атаки были убиты восемь мужчин-наркотеррористов - трое на первом судне, двое на втором и трое - на третьем, - говорится в заявлении Южного командования ВС США.

Напомним, ранее мы писали о том, что США ввели жесткие санкции против Венесуэлы и ее президента Николаса Мадуро, официально обосновав их борьбой с наркоторговлей. Администрация Трампа обвинила членов семьи Мадуро в руководстве наркокартелями и надзоре за транспортировкой наркотических веществ из Венесуэлы, утверждая, что их деятельность продолжилась даже после помилования в 2022 году.