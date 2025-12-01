Санкции США против Венесуэлы: какие, почему ввели и как повлияли

США проводят в отношении Венесуэлы стратегию "максимального давления". Расскажем, какие санкции США ввели против Венесуэлы и что они значат, почему США ввели санкции против Венесуэлы, могут ли американские компании работать в Венесуэле, когда наложили первые санкции на Венесуэлу и какие санкции действуют в настоящее время.

Нацеленные на высшее руководство страны, государственный нефтяной сектор и международные сети по обходу ограничений, эти меры призваны изолировать правительство Николаса Мадуро и лишить его ключевых источников доходов. Ужесточение политики администрацией президента Дональда Трампа включает в себя как персональные санкции против семьи президента и его окружения, так и секторальные ограничения, парализующие основу венесуэльской экономики - экспорт нефти.

Какие санкции США ввели против Венесуэлы?

В рамках эскалации экономического давления Минфин США наложил персональные санкции на близких родственников президента Николаса Мадуро и компании, связанные с нефтяным экспортом. Основной удар пришелся по семье первой леди Силии Флорес, под ограничения попали ее племянники. Причем двое из них ранее были осуждены в США за наркоторговлю, но помилованы в 2022 году администрацией Джо Байдена в рамках обмена заключенными. Теперь США утверждают, что после возвращения в Венесуэлу они возобновили преступную деятельность. Санкции также были повторно наложены на Карлоса Эрика Мальпики Флореса, бывшего национального казначея и высокопоставленного сотрудника государственной нефтяной компании PDVSA.

Параллельно США нацелились на морские цепочки поставок, позволяющие Венесуэле экспортировать нефть. Были обозначены шесть конкретных судов - White Crane, Kiara M, H Constance, Lattafa, Tamia и Monique - как "блокированное имущество". Эти танкеры, принадлежащие или управляемые подставными компаниями, обвиняются в использовании "обманных методов" для скрытой транспортировки венесуэльской нефти на азиатские рынки. Под санкции также попал панамский бизнесмен Рамон Карретеро, обвиненный в содействии этой сети. Эти меры дополняют уже существующие санкции против самого Мадуро, его жены, сына и других родственников.

Почему США ввели санкции против Венесуэлы?

Официальным обоснованием является борьба с наркоторговлей. Администрация Трампа обвиняет членов семьи Мадуро в руководстве наркокартелями и надзоре за транспортировкой наркотических веществ из Венесуэлы, утверждая, что их деятельность продолжилась даже после помилования в 2022 году. Однако санкции имеют и явное внутриполитическое измерение. Американский лидер позиционирует эти меры как прямой откат от более дипломатичной стратегии предыдущей администрации Байдена, которая на короткое время ослабляла давление в обмен на политические уступки. Трамп заявляет, что такой подход провалился, не обеспечив проведения свободных выборов, и объявляет о возвращении к политике "максимального давления". Стратегической целью является демонтаж финансовых сетей, поддерживающих режим, путем удара по основному источнику его доходов - экспорту углеводородов.

Как работают санкции США против Венесуэлы?

На практике эти санкции означают полную блокировку доступа целевых лиц и компаний к финансовой системе США. Все их имущество и активы, находящиеся под юрисдикцией США или под контролем американских лиц, замораживаются. Любые операции с ними запрещены, что лишает возможности пользоваться банковскими счетами, продавать собственность или проводить любые платежи через американские банки. Ключевым аспектом является "правило 50%": под санкции автоматически попадает любая компания, которая более чем на 50% принадлежит одному или нескольким заблокированным лицам, даже если она прямо не указана в списках. Это создает эффект домино, вынуждая международных партнеров тщательно проверять контрагентов, чтобы избежать вторичных санкций и потери доступа к американскому рынку.

Американские компании не могут работать в Венесуэле?

Исключением остается нефтяной гигант Chevron - единственная американская энергетическая компания, легально работающая в Венесуэле. Несмотря на всеобъемлющие санкции против PDVSA, Chevron действует на основании специальной лицензии, выданной администрацией Байдена три года назад и продленной администрацией Трампа. Это исключение имеет прагматичную основу: Chevron - это ключевой партнер в совместных предприятиях с PDVSA, обеспечивающий около пятой части всей официальной добычи нефти в стране. Компания аргументирует необходимость своей деятельности тем, что ей нужно возместить миллиарды долларов долга со стороны венесуэльского партнера. Более того, ее присутствие позволяет США влиять на часть нефтяного сектора Венесуэлы. В последнее время Chevron даже нарастила отгрузки, доведя их до 150 тысяч баррелей в сутки.

Какие санкции действуют против Венесуэлы?

Персональные санкции и заморозка активов. Запрет для американцев на любые сделки с длинным списком венесуэльских чиновников, силовиков и бизнесменов, чье имущество в США заблокировано;

Секторальные экономические санкции. Наиболее болезненными являются ограничения для PDVSA. С 2019 года ее активы в США заморожены, а американским компаниям (кроме Chevron) запрещено с ней сотрудничать. Также введен запрет на операции с венесуэльским госдолгом;

Ограничения для судоходства. Под санкции попадают суда и компании, замеченные в перевозке венесуэльской нефти;

Визовые ограничения. Запреты на въезд в США для лиц, обвиняемых в нарушениях прав человека или подрыве демократии;

Администрация Трампа также добавила к санкциям обвинения в терроризме, обозначив, например, “Картель Солнц” как террористическую организацию, что налагает дополнительные правовые ограничения.

Когда наложили первые санкции на Венесуэлу?

Первые американские санкции против Венесуэлы были введены еще в 2005-2006 годах в рамках законодательства о борьбе с наркотиками и терроризмом. Были запрещены коммерческие продажи и перепродажа американского оружия Венесуэле. В 2008 и 2011 годах были введены точечные санкции против нескольких венесуэльских чиновников, обвиненных в помощи Революционным вооруженным силам Колумбии в наркоторговле. В 2015 году США ввели чрезвычайное положение в отношении Венесуэлы и санкции против ряда лиц и организаций, обвиняя Каракас в подрыве демократии и нарушениях прав человека. С 2017 года санкции против Венесуэлы начала вводить администрация Трампа.

Как санкции повлияли на Венесуэлу?

Эффект санкций в сочетании с годами неэффективного управления в экономике привел к тяжелому экономическому кризису. Венесуэла, чья экономика на 95% зависела от нефти, потеряла основную статью доходов. Добыча упала с пиковых 3.6 млн баррелей в сутки в конце 1990-х до менее 1 млн баррелей сегодня. Это спровоцировало гиперинфляцию, которая в 2018 году превысила 1 млн процентов, девальвацию национальной валюты, тотальный дефицит товаров первой необходимости и массовый исход населения - более 7 млн человек покинули страну. Венесуэла объявила дефолт по внешнему долгу, общий объем которого оценивается в $92 млрд, а отношение долга к ВВП достигло 148%.