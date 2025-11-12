Эскалация в Карибском бассейне 2025: нападут ли США на Венесуэлу?

В начале декабря ситуация в Карибском бассейне остается крайне напряженной. Администрация президента США Дональда Трампа продолжает беспрецедентное за последние десятилетия наращивание военной мощи у берегов Венесуэлы, сопровождаемое резкой риторикой и действиями, которые в Каракасе расценивают как прямую подготовку к вторжению. Венесуэла в ответ мобилизует силы и обращается за поддержкой к международному сообществу.
Войска США у берегов Венесуэлы - что происходит?
Американский лидер созвал совещание в Белом доме для обсуждения стратегии в отношении Венесуэлы. Встреча запланирована на 01:00 по московскому времени (2 декабря). В обсуждении примут участие ключевые члены кабинета министров, включая главу Пентагона Пита Хесгета и госсекретаря Марка Рубио.
В субботу Трамп заявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг него. Это заявление, сделанное без подробностей и предварительного уведомления официальных лиц, вызвало замешательство и было воспринято как серьезная эскалация давления на правительство Мадуро.
С конца лета 2025 года США осуществляют масштабное военное наращивание в регионе. На данный момент в Карибском море сконцентрированы крупнейший в мире авианосец, атомные подводные лодки, ракетные эсминцы, стратегические бомбардировщики, истребители и силы морской пехоты. Общая численность американского контингента оценивается в 15-16 тысяч военнослужащих, что стало крупнейшей группировкой со времен вторжения в Панаму в 1989 году.
Официальное обоснование Вашингтона - это борьба с наркоторговлей. С начала сентября ВМС США нанесли удары более чем по 20 судам в международных водах, которые, по их утверждениям, перевозили наркотики. В результате этих операций погибли как минимум 83 человека. Однако эксперты и региональные наблюдатели отмечают, что подобная концентрация сил выходит далеко за рамки обычных антинаркотических операций. Присутствие судов, способных поддерживать тайные операции и десант говорит о возможности более широких целей.
Зачем США Венесуэла?
За действиями администрации Трампа могут скрываться несколько взаимосвязанных целей:
- Смена режима: для Дональда Трампа Венесуэла остается незавершенным проектом с его первого срока. Его обещания добиться ухода Николаса Мадуро тогда не были выполнены. Личная неприязнь и желание завершить эту миссию остается сильным мотиватором;
- Демонстрация силы и "Америка прежде всего": администрация Трампа стремится утвердить доминирование США в Западном полушарии, показав готовность применять любые средства для защиты национальных интересов. Госсекретарь Марко Рубио, являющийся ключевым "ястребом" в отношении Венесуэлы, открыто говорит о желании "поработать" в направлении отстранения Мадуро от власти;
- Внутренняя политика и электорат: борьба с наркотиками и нелегальной миграцией - важные темы для консервативной базы Трампа, особенно в преддверии промежуточных выборов. Конфронтация с "социалистическим наркорежимом" эффективно объединяет риторику антикоммунизма, безопасности границ и борьбы с преступностью;
- Экономические интересы и нефть: Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти (около 303 млрд баррелей). Американские компании заинтересованы в доступе к этим ресурсам, разработка которых сейчас затруднена из-за санкций и состояния отрасли.
Как прошли переговоры Мадуро и Трампа?
Стало известно, что в конце ноября между Трампом и Мадуро состоялся телефонный разговор, еще до того как США признали "Картель Солнц" террористической организацией. Сообщается, что во время переговоров Трамп в ультимативной форме потребовал от Мадуро добровольно покинуть пост, пообещав гарантии безопасности. Мадуро, в свою очередь, предлагал сделку: свой уход не ранее, чем через 1,5 года в обмен на амнистию для себя и своего окружения, снятие санкций и комфортные условия изгнания. Однако, США отвергли этот план, настаивая на немедленной отставке.
Сам Трамп публично подтвердил возможность дальнейших переговоров, но глубокое взаимное недоверие и диаметрально противоположные условия делают прорывное соглашение маловероятным в краткосрочной перспективе. Диалог, скорее, используется сторонами как тактический инструмент: Трампом - для демонстрации открытости и усиления давления, Мадуро - для выигрыша времени и поиска рычагов влияния.
Нападут ли США на Венесуэлу?
Хотя риски полномасштабной войны существуют, комплекс внутренних и внешних сдержек делает ее маловероятной. Более реальным сценарием является продолжение состояния "подвешенной" эскалации - гибридной кампании с элементами кибератак, санкций, психологической войны и ограниченных точечных ударов.
Продолжение точечных ударов высокоточным оружием по объектам, которые США свяжут с "наркотерроризмом" - это наиболее вероятный вариант ограниченного применения силы. Это позволит Трампу продемонстрировать решительность, избегая массовых жертв.
Почему вторжение США в Венесуэлу до сих пор не началось?
Несмотря на угрожающую военную подготовку, прямое масштабное вторжение остается лишь одним из сценариев, которому препятствует комплекс факторов:
- Внутреннее сопротивление в США: Согласно опросу CBS News/YouGov, 70% американцев выступают против военной интервенции в Венесуэлу. Трамп пришел к власти с обещанием избегать новых "вечных войн", и открытый конфликт может подорвать его поддержку;
- Сомнения в эффективности: в Белом доме существуют опасения, что даже военные удары не гарантируют падения режима Мадуро, но могут спровоцировать затяжной конфликт и консолидировать венесуэльское общество вокруг лидера;
- Военные риски и ответ Венесуэлы: Венесуэла не представляет собой легкую цель. Хотя ее армия уступает армии США, войска Венесуэлы способны нанести серьезный ущерб, что политически неприемлемо для Трампа;
- Международное осуждение: критику действий США выразили не только традиционные союзники Каракаса вроде России и Китая, но и региональные и международные партнеры.
Кто поддерживает Венесуэлу?
На фоне эскалации напряженности с США правительство Николаса Мадуро получает поддержку от ряда государств, выступающих против американского вмешательства:
- В октябре удары США по лодкам у берегов Венесуэлы осудил глава МИД России Сергей Лавров, а в начале ноября провокации США против Венесуэлы осудила представитель МИД России Мария Захарова. В середине ноября депутаты Госдумы призвали мировое сообщество осудить усиление военного присутствия США в регионе, выразив поддержку Каракасу в деле защиты суверенитета.
- Председатель КНР Си Цзиньпин в письме Мадуро, отправленном в конце ноября, подтвердил “близость и партнерские отношения” двух стран, заявив, что Китай решительно выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Венесуэлы под любым предлогом.
- Колумбия также активно выступила против действий США, поскольку конфликт затронет страну, делящую с Венесуэлой границу протяженностью более 2 тысяч км. Богота уже приняла миллионы венесуэльских беженцев, бежавших из страны из-за тяжелейшего экономического и политического кризиса. Президент Колумбии Густаво Петро уже распорядился об остановке обмена разведданными с США из-за ударов по лодкам, назвав наращивание военного присутствия США в Карибском бассейне "агрессией против Латинской Америки". Военное присутствие США раскритиковал и лидер Бразилии Лула да Силва.
- В Европе реакции были более сдержанные. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро выразил обеспокоенность операциями США в Карибском море, указав, что они нарушают международное право. Великобритания, как и Колумбия, перестала предоставлять США разведывательные данные по подозрительным судам в регионе.
На днях Мадуро призвал ОПЕК помочь его стране противостоять угрозам со стороны США, обвинив Вашингтон в попытке "захватить" нефтяные запасы Венесуэлы. При этом ранее сообщалось, что в ходе тайных переговоров Мадуро сигнализировал о готовности предоставить американским компаниям доступ к нефтяным ресурсам в обмен на соглашение.