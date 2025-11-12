Эскалация в Карибском бассейне 2025: нападут ли США на Венесуэлу?

Сегодня Дональд Трамп проведет в Белом доме заседание по Венесуэле. Расскажем, что происходит сейчас между Венесуэлой и США, зачем США Венесуэла, как прошли переговоры Мадуро и Трампа, нападет ли США на Венесуэлу, почему вторжение США в Венесуэлу до сих пор не началось и кто поддерживает Венесуэлу.

В начале декабря ситуация в Карибском бассейне остается крайне напряженной. Администрация президента США Дональда Трампа продолжает беспрецедентное за последние десятилетия наращивание военной мощи у берегов Венесуэлы, сопровождаемое резкой риторикой и действиями, которые в Каракасе расценивают как прямую подготовку к вторжению. Венесуэла в ответ мобилизует силы и обращается за поддержкой к международному сообществу.

Войска США у берегов Венесуэлы - что происходит?

Американский лидер созвал совещание в Белом доме для обсуждения стратегии в отношении Венесуэлы. Встреча запланирована на 01:00 по московскому времени (2 декабря). В обсуждении примут участие ключевые члены кабинета министров, включая главу Пентагона Пита Хесгета и госсекретаря Марка Рубио.

В субботу Трамп заявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг него. Это заявление, сделанное без подробностей и предварительного уведомления официальных лиц, вызвало замешательство и было воспринято как серьезная эскалация давления на правительство Мадуро.

С конца лета 2025 года США осуществляют масштабное военное наращивание в регионе. На данный момент в Карибском море сконцентрированы крупнейший в мире авианосец, атомные подводные лодки, ракетные эсминцы, стратегические бомбардировщики, истребители и силы морской пехоты. Общая численность американского контингента оценивается в 15-16 тысяч военнослужащих, что стало крупнейшей группировкой со времен вторжения в Панаму в 1989 году.

Официальное обоснование Вашингтона - это борьба с наркоторговлей. С начала сентября ВМС США нанесли удары более чем по 20 судам в международных водах, которые, по их утверждениям, перевозили наркотики. В результате этих операций погибли как минимум 83 человека. Однако эксперты и региональные наблюдатели отмечают, что подобная концентрация сил выходит далеко за рамки обычных антинаркотических операций. Присутствие судов, способных поддерживать тайные операции и десант говорит о возможности более широких целей.

Зачем США Венесуэла?

За действиями администрации Трампа могут скрываться несколько взаимосвязанных целей:

Смена режима: для Дональда Трампа Венесуэла остается незавершенным проектом с его первого срока. Его обещания добиться ухода Николаса Мадуро тогда не были выполнены. Личная неприязнь и желание завершить эту миссию остается сильным мотиватором;

Демонстрация силы и "Америка прежде всего": администрация Трампа стремится утвердить доминирование США в Западном полушарии, показав готовность применять любые средства для защиты национальных интересов. Госсекретарь Марко Рубио, являющийся ключевым "ястребом" в отношении Венесуэлы, открыто говорит о желании "поработать" в направлении отстранения Мадуро от власти;

Внутренняя политика и электорат: борьба с наркотиками и нелегальной миграцией - важные темы для консервативной базы Трампа, особенно в преддверии промежуточных выборов. Конфронтация с "социалистическим наркорежимом" эффективно объединяет риторику антикоммунизма, безопасности границ и борьбы с преступностью;

Экономические интересы и нефть: Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти (около 303 млрд баррелей). Американские компании заинтересованы в доступе к этим ресурсам, разработка которых сейчас затруднена из-за санкций и состояния отрасли.

Как прошли переговоры Мадуро и Трампа?

Стало известно, что в конце ноября между Трампом и Мадуро состоялся телефонный разговор, еще до того как США признали "Картель Солнц" террористической организацией. Сообщается, что во время переговоров Трамп в ультимативной форме потребовал от Мадуро добровольно покинуть пост, пообещав гарантии безопасности. Мадуро, в свою очередь, предлагал сделку: свой уход не ранее, чем через 1,5 года в обмен на амнистию для себя и своего окружения, снятие санкций и комфортные условия изгнания. Однако, США отвергли этот план, настаивая на немедленной отставке.

Сам Трамп публично подтвердил возможность дальнейших переговоров, но глубокое взаимное недоверие и диаметрально противоположные условия делают прорывное соглашение маловероятным в краткосрочной перспективе. Диалог, скорее, используется сторонами как тактический инструмент: Трампом - для демонстрации открытости и усиления давления, Мадуро - для выигрыша времени и поиска рычагов влияния.

Нападут ли США на Венесуэлу?

Хотя риски полномасштабной войны существуют, комплекс внутренних и внешних сдержек делает ее маловероятной. Более реальным сценарием является продолжение состояния "подвешенной" эскалации - гибридной кампании с элементами кибератак, санкций, психологической войны и ограниченных точечных ударов.

Продолжение точечных ударов высокоточным оружием по объектам, которые США свяжут с "наркотерроризмом" - это наиболее вероятный вариант ограниченного применения силы. Это позволит Трампу продемонстрировать решительность, избегая массовых жертв.

Почему вторжение США в Венесуэлу до сих пор не началось?

Несмотря на угрожающую военную подготовку, прямое масштабное вторжение остается лишь одним из сценариев, которому препятствует комплекс факторов:

Внутреннее сопротивление в США: Согласно опросу CBS News/YouGov, 70% американцев выступают против военной интервенции в Венесуэлу. Трамп пришел к власти с обещанием избегать новых "вечных войн", и открытый конфликт может подорвать его поддержку;

Сомнения в эффективности: в Белом доме существуют опасения, что даже военные удары не гарантируют падения режима Мадуро, но могут спровоцировать затяжной конфликт и консолидировать венесуэльское общество вокруг лидера;

Военные риски и ответ Венесуэлы: Венесуэла не представляет собой легкую цель. Хотя ее армия уступает армии США, войска Венесуэлы способны нанести серьезный ущерб, что политически неприемлемо для Трампа;

Международное осуждение: критику действий США выразили не только традиционные союзники Каракаса вроде России и Китая, но и региональные и международные партнеры.

Кто поддерживает Венесуэлу?

На фоне эскалации напряженности с США правительство Николаса Мадуро получает поддержку от ряда государств, выступающих против американского вмешательства:

В октябре удары США по лодкам у берегов Венесуэлы осудил глава МИД России Сергей Лавров, а в начале ноября провокации США против Венесуэлы осудила представитель МИД России Мария Захарова. В середине ноября депутаты Госдумы призвали мировое сообщество осудить усиление военного присутствия США в регионе, выразив поддержку Каракасу в деле защиты суверенитета.

Председатель КНР Си Цзиньпин в письме Мадуро, отправленном в конце ноября, подтвердил “близость и партнерские отношения” двух стран, заявив, что Китай решительно выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Венесуэлы под любым предлогом.

Колумбия также активно выступила против действий США, поскольку конфликт затронет страну, делящую с Венесуэлой границу протяженностью более 2 тысяч км. Богота уже приняла миллионы венесуэльских беженцев, бежавших из страны из-за тяжелейшего экономического и политического кризиса. Президент Колумбии Густаво Петро уже распорядился об остановке обмена разведданными с США из-за ударов по лодкам, назвав наращивание военного присутствия США в Карибском бассейне "агрессией против Латинской Америки". Военное присутствие США раскритиковал и лидер Бразилии Лула да Силва.

В Европе реакции были более сдержанные. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро выразил обеспокоенность операциями США в Карибском море, указав, что они нарушают международное право. Великобритания, как и Колумбия, перестала предоставлять США разведывательные данные по подозрительным судам в регионе.

На днях Мадуро призвал ОПЕК помочь его стране противостоять угрозам со стороны США, обвинив Вашингтон в попытке "захватить" нефтяные запасы Венесуэлы. При этом ранее сообщалось, что в ходе тайных переговоров Мадуро сигнализировал о готовности предоставить американским компаниям доступ к нефтяным ресурсам в обмен на соглашение.