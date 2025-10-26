США – Венесуэла: будет ли война?

Александр Клемент

Конфликт между США и Венесуэлой, обострившийся в 2025 году, уходит корнями в прошлые десятилетия. Расскажем, как отношения Вашингтона и Каракаса перешли от партнерства к противостоянию и каковы сценарии дальнейшего развития событий.

Как ухудшались отношения США и Венесуэлы?

В XX веке США активно взаимодействовали с Венесуэлой как с одним из крупных нефтедобывающих государств Латинской Америки. Ситуация начала резко меняться с приходом к власти в Венесуэле Уго Чавеса в 1999 году, который провозгласил социалистический курс и объявил себя «антиимпериалистом».

Венесуэла открыто выражала недовольство ролью США в регионе, обвиняя Вашингтон в попытке свержения Чавеса в 2002 году.

Вскоре венесуэльская экономика, зависимая от экспорта нефти, пережила серьезный спад. Конфликт вышел на новый уровень, когда в 2014 году Венесуэла объявила о высылке американских дипломатов.

В 2019 году США и около 60 стран признали лидера оппозиции Хуан Гуайдо президентом Венесуэлы. Однако кризис завершился роспуском "временного правительства" Гуайдо. Тогда Дональд Трамп рассматривал возможность военной операции против Венесуэлы, но ограничился санкциями и дипломатическим давлением.

Что произошло между США и Венесуэлой в этом году?

В этом году произошел переход от дипломатического и экономического давления к военной составляющей, включающей усиление военно-морской активности с нанесением ударов по судам, принадлежащим Венесуэле. Санкционную политику США проводили с применением «максимального давления».

В конце лета Вашингтон усилил военное присутствие в Карибском регионе, направив туда эскадру кораблей, включая авианосец, подлодки и истребители.

2 сентября был нанесен ракетный удар по катеру, который предположительно перевозил наркотики, что привело к гибели людей.

К концу октября было нанесено еще несколько подобных ударов по судам с «наркотеррористами». Такие действия властей США вызвали возмущение правозащитников и властей нескольких южноамериканских государств.

Также в октябре Трамп подтвердил, что санкционировал проведение ЦРУ тайных операций на территории Венесуэлы.

Что привело к обострению конфликта?

Эскалация конфликта вызвана идеологическими, геополитическими и внутриполитическими причинами.

Идеологическая : Венесуэла под руководством Чавеса, а затем Николаса Мадуро стала символом левого антизападного курса в регионе, что воспринимается в Вашингтоне как вызов.

: Венесуэла под руководством Чавеса, а затем Николаса Мадуро стала символом левого антизападного курса в регионе, что воспринимается в Вашингтоне как вызов. Экономическая : Венесуэла зависит от нефтяных доходов; при падении цен и росте коррупции страдает экономика. США применили санкции, ограничив доступ к финансам и снизив возможности правительства Венесуэлы.

: Венесуэла зависит от нефтяных доходов; при падении цен и росте коррупции страдает экономика. США применили санкции, ограничив доступ к финансам и снизив возможности правительства Венесуэлы. Внутриполитическая: Выборы, которые считаются сфальсифицированными, обвинения в нарушении прав человека и репрессиях в Венесуэле создали предпосылки для американских санкций и неформальных методов ведения борьбы.

Доктрина Монро

Главная причина конфликта заключается в переосмыслении нынешней администрацией США Доктрины Монро, декларирующей принципы внешней политики США. Доктрина была провозглашенная 2 декабря 1823 года в ежегодном послании президента США Джеймса Монро к Конгрессу. Согласно доктрине, все западное полушарие (Северная Америка, Южная Америка, а также острова Карибского бассейна) объявлялось сферой интересов США, а любые попытки европейских стран установить власть над каким-либо государством в этом полушарии рассматривались как акт агрессии по отношению к США. Американские эксперты считают, что на мышление команды Трампа влияет "империалистический" период президентов Мак-Кинли и Рузвельта, которые расширяли военное присутствие США в регионе.

Партнеры Венесуэлы

США рассматривают Венесуэлу как опасный плацдарм для своих стратегических противников: России, Китая и Ирана, с которыми у президента Мадуро складываются партнерские отношения. Свержение Мадуро позволило бы Вашингтону ослабить влияние этих стран в своем ближнем зарубежье.

Внутренняя политика США

Борьба с наркоторговлей и нелегальной миграцией - ключевые пункты предвыборной программы Трампа. Жесткие действия против Венесуэлы позволяют ему демонстрировать силу и исполнение обещаний, хотя прямая связь Мадуро с картелями не доказана.

Личные мотивы

Обозреватели в США называют одним из главных лоббистов обострения отношений с Венесуэлой госсекретаря США Марко Рубио. Для американца кубинского происхождения, а также некоторых представителей Республиканской партии свержение Мадуро, а в перспективе и власти на Кубе, считаются "делом поколения". Рубио оказывает большое влияние на внешнеполитическую повестку США вопреки мнению скептиков, считающих Трампа президентом, не подверженном ничьему влиянию и единолично принимающему ключевые решения.

К чему приведет противостояние США и Венесуэлы?

Американские эксперты предлагают несколько сценариев развития событий:

Сценарий демократической трансформации

США добиваются проведения новых, «более честных» выборов в Венесуэле, Мадуро уступает власть, Каракас начинает экономические реформы и постепенно нормализует отношения с США. Это оптимистичный вариант, который предусматривает значительные внутренние изменения в Венесуэле.

Сценарий статус-кво и замороженного конфликта

Конфликт переходит в длительную фазу низкой интенсивности, при которой санкции сохраняются, Венесуэла остается изолированной, но полномасштабного военного вмешательства не происходит. Отношения останутся напряженными, но до прямой войны дело не дойдет.

Сценарий военной эскалации

Если США увеличат прямое военное участие или Венесуэла привлечет мощную поддержку извне, например от России или Китая, возможно серьезное обострение. Это самый тревожный вариант с непредсказуемыми последствиями.

Сценарий компромисса через переговоры

Стороны приходят к какому-то соглашению: например, Венесуэла получает облегчение санкций взамен на конституционные реформы, а США снижают давление и включаются в восстановление экономики. Это реальный, но сложный путь, требующий дипломатии и компромисса.

Большинство экспертов склоняется к мнению, что прямое вторжение с высадкой войск маловероятно из-за высоких рисков, ведь даже ограниченный конфликт приведет к катастрофическим гуманитарным последствиям, массовому исходу населения, росту власти наркокартелей в условиях хаоса и затяжному сопротивлению.

Что осложняет силовой путь решения конфликта?

Правительство Мадуро мобилизовало миллионы ополченцев и заявляет, что готово к вооруженной борьбе в случае атаки. Венесуэльская армия демонстрирует лояльность по отношению к Мадуро.

Венесуэла обладает серьезной системой ПВО, что затруднит воздушную кампанию США.

Региональные соседи, такие как Бразилия и Колумбия, выступают против военного вмешательства, опасаясь гуманитарной катастрофы и новой волны беженцев.

Россия и Китай, союзники Каракаса, скорее всего, будут действовать дипломатически - через Совбез ООН, чтобы заблокировать легитимацию интервенции.

Поэтому вместо полноценной войны США могут начать точечные воздушные удары по правительственным и военным объектам. Параллельно ЦРУ может получить задание на подготовку и вооружение оппозиционных групп, что ввергнет Венесуэлу в хаос, похожий на ливийский.

Возможен ли мирный путь решения конфликта?

Конфликт можно рассматривать как символ столкновения двух моделей: модели большой нефтяной державы с авторитарной и идеологически окрашенной властью и модели глобальной державы, которая стремится сохранить статус-кво и полноценно влиять на все региональные процессы.

Вызывает тревогу тенденция к постепенному переходу любых конфликтов от дипломатии к военной составляющей, когда на карту поставлены судьбы простых людей.

Каракас демонстрирует, насколько может быть разрушительна для страны коррупция, ослабленные институты власти, чрезмерная зависимость от нефти. При этом Вашингтон не предлагают миру ничего кроме давления и санкций. Из этого тупика можно выбраться, если будет найден политический путь решения конфликта через диалог с участием региональных сил и международных институтов.