Главную задачу на 2026 год назвали в Минспорта России

Минспорта России продолжит в следующем году добиваться возвращения российских спортсменов на международную арену. В министерстве отметили, что это главная задача на год.

Глава Минспорта, руководитель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев рассказал о главной задаче министерства на 2026 год.

Он подчеркнул, что она заключается в том, чтобы добиться полноценного возвращения россиян на международную арену во всех видах спорта.

"Однозначно, задача – вернуться полноценно во всех видах спорта, поэтому ждем решения исполкома Международного олимпийского комитета (МОК). Работает юридическая комиссия по нашему досье, я регулярно в СМИ об этом говорю. Главное – это"

– Михаил Дягтерев

Он также обратил внимание на то, что в данном вопросе уже достигнут определённый прогресс.

"Есть решение МОК о том, что юношеские Олимпийские игры в Дакаре должны пройти с национальной сборной, наша команда поедет с флагом и гимном – это октябрь-ноябрь следующего года. И открываются двери на Олимпиаду в Лос-Анджелес после решения, которое мы ожидаем"

– российский министр