Фестиваль "Выше звука" пройдет в трех регионах СКФО

В 2026 году фестиваль "Выше звука", который ежегодно объединяет деятелей культуры и науки из разных регионов России, примут три региона Северного Кавказа – его альма матер Черкесск, курортный Кисловодск и Владикавказ.

Руководство фестиваля "Выше звука", стартовавшего в 2022 году в Карачаево-Черкесии (КЧР), определило локации, в которых пройдет пятый, юбилейный праздник музыки и науки в наступающем 2026 году, сообщила руководитель его пресс-центра Анастасия Александрова.

"Первый юбилей нашего фестиваля отметим на разных площадках республики и новых локациях в курортном Кисловодске на Ставрополье и столице Северной Осетии Владикавказе. Юбилейный пятый сезон в трех регионах СКФО планируем провести с 11 по 25 августа 2026 года"

- Анастасия Александрова

Фестиваль с каждым годом набирает популярность – он объединяет зрителей, участников и деятелей культуры и науки из разных регионов России. В его рамках проходят концерты, мастер-классы с учеными и музыкантами и экскурсии по знаковым местам его локаций, передает ТАСС.

Так, в предстоящей юбилейной программе примут участие Ростовский академический симфонический оркестр, Государственный оркестр Башкортостана, струнный квартет солистов Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С.Пушкина La Voce Strumentale, ансамбль песни и танца Карелии "Кантеле", а также многие заслуженные и народные артисты страны и известные солисты коллективов России, - отметила Александрова.

В уходящем 2025 году фестиваль проходил на 17 площадках КЧР, концерты классической музыки прошли на высокогорном курорте "Архыз". Его участники и гости провели экскурсии, встречи в горах с учеными и музыкантами, а также поучаствовали в мастер-классах по вокалу, фортепиано и актерскому мастерству.