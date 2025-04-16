Фестиваль "Выше звука" охватит новые регионы Кавказа

Музыкально-научный фестиваль "Выше звука" впервые выйдет за пределы КЧР – премьеры новых проектов участников творческой лаборатории уже запланированы этой осенью во Владикавказе, проинформировала руководитель пресс-центра мероприятия Анастасия Александрова.
"В следующем году, на пятилетний юбилей, намерены расширить географию "Выше звука" и на другие регионы Северного Кавказа"
– Анастасия Александрова
Четвертый по счету фестиваль стартовал в КЧР 5 августа и завершится 11 числа. Задействовано 17 площадок, запланировано свыше 30 мероприятий.
Особое внимание в программе занимает горная местность: выступления проходят на высоте более 2,5 тыс метров на курорте "Архыз". Зрителей ожидают концерты артистов Большого театра и "Геликон-оперы", спектакли по мотивам сказок Кавказа, научно-музыкальные прогулки.
Также гости смогут посетить археологические и астрономические объекты, в числе которых Нижне-Архызское городище и РАТАН-600 – крупнейший в мире радиотелескоп.