Фестиваль "Выше звука" охватит новые регионы Кавказа

Осенью фестиваль музыки и науки "Выше звука", который проходит в КЧР с 5 по 11 августа, расширит географию на Кавказ.

Музыкально-научный фестиваль "Выше звука" впервые выйдет за пределы КЧР – премьеры новых проектов участников творческой лаборатории уже запланированы этой осенью во Владикавказе, проинформировала руководитель пресс-центра мероприятия Анастасия Александрова.

"В следующем году, на пятилетний юбилей, намерены расширить географию "Выше звука" и на другие регионы Северного Кавказа"

– Анастасия Александрова

Четвертый по счету фестиваль стартовал в КЧР 5 августа и завершится 11 числа. Задействовано 17 площадок, запланировано свыше 30 мероприятий.

Особое внимание в программе занимает горная местность: выступления проходят на высоте более 2,5 тыс метров на курорте "Архыз". Зрителей ожидают концерты артистов Большого театра и "Геликон-оперы", спектакли по мотивам сказок Кавказа, научно-музыкальные прогулки.

Также гости смогут посетить археологические и астрономические объекты, в числе которых Нижне-Архызское городище и РАТАН-600 – крупнейший в мире радиотелескоп.