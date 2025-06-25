Вестник Кавказа

Курорт "Архыз" хочет принять 1,2 млн отдыхающих в 2025 году

Курорт "Архыз" хочет принять 1,2 млн отдыхающих в 2025 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По итогам текущего года курорт "Архыз" в КЧР планирует принять 1,2 млн туристов. Это будет на 20% больше показателей 2024 года.

Курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР) намерен принять свыше 1,2 млн туристов по итогам 2025 года, передали в пресс-службе управляющей компании.

В прошлом году в "Архызе" отдохнули 1 млн человек, то есть ожидается увеличение количества туристов на 20%.

Летом 2025 года на курорте хотят принять около 500 тыс путешественников, из которых треть – семьи с детьми. Загрузка отелей и гостиниц оценивается в среднем в 80-90%.

Напомним, что поток туристов в Карачаево-Черкесию за первые полгода 2025 года превысил 1,5 млн человек.

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