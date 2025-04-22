К 2027 году новая дорога свяжет курорт "Архыз" с Кислыми источниками

Власти Карачаево-Черкесии намерены завершить затянувшееся с 2019 года строительство дороги от всесезонного гороного курорта "Архыз" до Кислых источников в Урупском районе республики в 2027 году.

Новая дорога, которая соединит всесезонный курорт "Архыз" с Кислыми источниками в Урупском районе Карачаево-Черкесии (КЧР), порадует автотуристов в 2027 году, сообщил в ежегодном послании региональному парламенту глава республики Рашид Темрезов.

"Благодаря поддержке федерального центра… продолжается реализация мероприятий по строительству объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, еще одного важного направления - Дукка - Пхия - Кислые Источники и Пхия - Дамхурц. Сейчас завершается строительство первого этапа - 22-километрового участка. Планируем завершить строительство в 2027 году"

- Рашид Темрезов

Строительство автодороги протяженностью около 35 км началось в 2019 году, но затянулось на 6 лет – необходимость в ней назрела уже давно, поскольку Кислые источники в поселке Пхия – одни из самых посещаемых туристами мест в КЧР, однако добраться к ним по бездорожью крайне сложно, передает ТАСС.

Поселок насчитывает 18 целебных минеральных источников, но из-за сложностей с логистикой он практически не развивается в отличие от всесезонного горного курорта "Архыз", уже ставшего одним из самых популярных курортов России и цетров притяжения туристов со всей страны.

Власти страны даже приняли решение построить в регионе аэропорт "Архыз", который заработает в 2028 году. Инвестиции в строительство воздушной гавани составят около 36 млрд рублей. Аэропорт будет внушительным – его общая площадь составит порядка 24 тыс кв м, он сможет обслуживать в час до 1 тыс пассажиров, а его пассажиропоток к 2030 году составит порядка 2 млн человек, сообщил глава совета директоров группы "Ренова" Виктор Вексельберг.