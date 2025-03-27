Вестник Кавказа

Рекорд по турпотоку установит "Архыз" в 2025 году

Рекорд по турпотоку установит "Архыз" в 2025 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Зимний сезон для курорта "Архыз" уже стал рекордным, при этом небывалый поток туристов ожидается и летом. Горный курорт ждет в 2,5 раза больше гостей.

Рекордное число туристов ждут на горном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии этим летом.

По данным пресс-службы курорта, турпоток за прошлый летний сезон составил более 200 ты человек, летом 2025 года ожидается до 500 тыс гостей.

"По прогнозам специалистов, ожидаем до полумиллиона гостей, причем более 30% из них - это семейные пары с детьми"

– пресс-служба "Архыз"

Курорт станет привлекательным местом для семей, так как для детей этим летом будет действовать особый тариф.

"Запланирован специальный тариф "Архызские каникулы". Он включает в себя детские билеты и развлечения по сниженной стоимости - до 40%"

– сообщение курорта

Горнолыжный сезон, который еще продолжается на "Архызе", стал рекордным для курорта - число гостей приблизилось к 760 тыс человек, добавили в пресс-службе, передает ТАСС.

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