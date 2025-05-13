Аэропорт "Архыз" подорожал на 8 миллиардов

За последнее время строительство аэропорта "Архыз", который в 2028 году заработает на одноименном курорте в Карачаево-Черкесии, подорожало на 8 миллиардов рублей – до 36 миллиардов, однако он будет построен вовремя.

Инвестиции в строительство аэропорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР) составят около 36 млрд рублей, сообщил глава совета директоров группы "Ренова" Виктор Вексельберг.

"Проект не дешевый - по оценкам на сегодняшний день, нам придется потратить порядка 36 млрд рублей, что включает в себя как строительство аэровокзального, так и аэропортового комплекса. Но мы уверены, что реализуем проект вовремя, и в конце 2028 года проект будет сдан"

- Виктор Вексельберг

Аэропорт будет внушительным – его общая площадь составит порядка 24 тыс кв м, он сможет обслуживать в час до 1 тыс пассажиров, а его пассажиропоток к 2030 году составит порядка 2 млн человек, поведал Вексельберг, передает ТАСС.

АО УК "Аэропорты регионов" возведет в воздушной гавани современный терминал, взлетно-посадочную полосу с рулежными дорожками и перроном, а также установит в ней все необходимые объекты аэродромной инфраструктуры. Раньше проект оценивался примерно в 28 млрд рублей.