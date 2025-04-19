Вестник Кавказа

Карачаево-Черкесия покажет проект аэропорта на КИФ-2025

Карачаево-Черкесия покажет проект аэропорта на КИФ-2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стало известно, что представит КЧР на предстоящем Кавказском инвестиционном форуме. Планируется презентовать проект аэропорта и ряд других интересных для инвесторов объектов.

Карачаево-Черкесия на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ), который откроется в "Минводыэкспо" 25 мая планируется показать проект будущего аэропорта.

"В рамках выставочной экспозиции будут представлены макеты аэропортового комплекса, строительство которого завершится на территории республики в 2028 году, круглогодичного горного и бальнеологического курортного отеля "Аманауз", который планируется построить на курорте "Домбай" к 2028 году"

– пресс-служба главы и правительства КЧР

Также республика представит на инвестиционном форуме цифровой 3D-двойник горного курорта "Архыз" и проект по строительству крупного фруктохранилища к 2030 году.

"КЧР обладает значительными конкурентными преимуществами для реализации крупных инвестиционных инициатив в сфере туризма, сельского хозяйства и промышленности"

– пресс-служба

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