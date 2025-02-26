Вестник Кавказа

Карачаево-Черкесия откроет летом 108 лагерей для детей

Карачаево-Черкесия откроет летом 108 лагерей для детей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Больше сотни детских лагерей будут работать в летнем сезоне 2025 года в Карачаево-Черкесии. Часть лагерей будет работать при школах.

Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов объявил, что летом в республике для детей, в том числе из других регионов РФ, будут работать более сотни различных лагерей.

"В этом году в Карачаево-Черкесии будут работать 108 детских оздоровительных лагерей, в том числе 101 школьный лагерь с дневным пребыванием детей и семь загородных детских оздоровительных лагерей"

– Рашид Темрезов

В список готовых принимать юных гостей оздоровительных лагерей входит "Сосенка" в поселке Даусуз. Этот лагерь в одну смену может принимать 200 детей.

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