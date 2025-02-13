Карачаево-Черкесия приросла номерами благодаря глэмпингам

За два года в КЧР появилось свыше 300 новых номеров для размещения туристов за счет появления новых глэмпингов. Их строительство спонсировали инвесторы при поддержке государства.

За счет строительства модульных отелей в Карачаево-Черкесии появилось еще 314 номера для размещения туристов в течение двух лет. Их возводили на деньги инвесторов при государственной поддержке, рассказал глава республики Рашид Темрезов.

"Именно за счет строительства модульных отелей за последние два года номерной фонд на курортах Карачаево-Черкесии увеличен на 314 единиц в Зеленчукском районе и Карачаевском городском округе"

- Рашид Темрезов

Он передал, что подобные проекты направлены на увеличение потока путешественников в регион.

Напомним, что сейчас глэмпинги в России находятся на пике популярности: их число постоянно увеличивается, как и спрос на подобный отдых. Об этом свидетельствуют данные Российского союза туриндустрии.