Вашингтон заявил о согласии Баку на отправку миротворцев в сектор Газа

По словам постпреда США при ООН Майка Уолтца, Азербайджан дал согласие на отправку миротворцев в сектор Газа. Ранее Хикмет Гаджиев сообщил, что окончательное решение пока не принято.

Американский постпред при ООН Майк Уолтц сделал заявление, согласно которому Азербайджан согласился стать участником международного миротворческого контингента в секторе Газа.

Дипломат напомнил, что мирный план президента США Дональда Трампа предусматривает создание Международных стабилизационных сил. По словам Уолтца, нежелательно, чтобы это были американские войска, а возвращение израильских войск ознаменовало бы полноценную войну и провал нормализации.

"Поэтому у нас будет международный контингент – такие страны, как Индонезия, Азербайджан и другие, уже согласились участвовать"

– Майк Уолтц

Однако стоит отметить, что накануне помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обратил внимание на сложности с участием Баку в новых силах, они связаны с вопросом о масштабах мандата. Он отметил, что США обратились к Азербайджану с предложением включить войска АР в "Международные стабилизационные силы".

"Окончательного решения пока не принято"

– Хикмет Гаджиев

Помощник президента Азербайджана сообщил об обеспокоенности Баку в связи с тем, что соответствующая резолюция Совбеза не содержит четких ответов на вопросы о правилах проведения операций в Газе, методах работы и объема мандата, которым будет обладать миссия.

Он также напомнил, что Азербайджан до 2023 года находился в состоянии конфликта с соседней Арменией, так что властям будет трудно объяснить жителям страны необходимость мобилизации дополнительных войск.