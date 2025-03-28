На Ставрополье вновь "заминировали" учреждения трех городов

В Кисловодске неизвестные "заминировали" четыре санатория и прокуратуру, в Лермонтове – прокуратуру, а в Ессентуках сразу четыре школы, все эвакуированы, на местах работают кинологи с собаками и представители спецслужб.

По Ставропольскому краю вновь прокатилась волна "телефонного терроризма" - в ряде муниципалитетов Ставропольского края сегодня были зафиксированы сообщения о минировании зданий санаториев, школ и прокуратуры, сообщили главы городов.

"В Кисловодске поступило сообщение о минировании трех санаториев. Все специальные службы выехали на места. Работают кинологи с собаками"

- глава Кисловодска Евгений Моисеев

Через некоторое время аналогичные сообщения поступили в еще один санаторий и в городскую прокуратуру, добавила пресс-служба администрации города-курорта, передает "Интерфакс".

В ставропольском Лермонтове целью телефонного террора стала городская прокуратура, сообщила его глава Елена Кобзева. В ее здании сейчас работают представители экстренных служб, проводится эвакуация и проверка.

Целью звонивших о бомбах в Ессентуках стали сразу четыре школы – их ученики эвакуированы, сейчас специалисты проверяют их здания на наличие взрывчатых веществ.

"Поступила информация о минировании зданий школ №3 и 4. Поскольку школа №4 находится на ремонте, эвакуация также проводится в школах №7 и 9, где обучаются школьники ремонтируемого учреждения"

- глава Ессентуков Владимир Крутников

Сообщение отрабатывается спецслужбами совместно с городскими правоохранительными органами.