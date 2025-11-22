Иранский остров Киш станет ключевым для российских туристов

Власти Ирана нарастят туристический поток из России за счет роста притягательности южных курортов страны, в частности острова Киш, обладающего уникальной инфраструктурой и более популярного, чем Исфахан и Шираз.

Несмотря на стратегическое партнерство России и Ирана, в Тегеране считают, что текущие показатели турпотока между двумя странами недостаточны: Россию за первые три квартала 2025 года посетили лишь 27,5 тыс иранцев, это почти на 40% ниже показателей прошлого года, а Иран ежегодно принимает около 60 тыс россиян, и это не соответствует реальному потенциалу стран, считает министр культурного наследия ИРИ Реза Салехи Амири.

В то же время у обеих стран есть прекрасные перспективы для развития туристической отрасли: так, власти Ирана планируют превратить в ключевое направление для российских туристов иранский остров Киш, обладающий уникальной инфраструктурой, которая привлекает туроператоров больше традиционных маршрутов в Исфахан или Шираз, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали уже призвал к запуску прямых авиарейсов из городов России на остров Киш и другие прибрежные территории, отметив: отсутствие узнаваемости иранских брендов нужно преодолевать через активную рекламу и культурный обмен.

С ним согласен и глава комитета по въездному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Мусихин: он подтвердил высокий интерес россиян к южным курортам Ирана, посетовав на наличие визового режима между странами, что пока сильно сдерживает рост потока в Иран российских путешественников.

Еще один плюс Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве - реализация соглашения об интеграции национальных платежных систем, что позволяет россиянам использовать свои банковские карты внутри Ирана, эксперты называют это "золотой возможностью" для трансформации Ирана в популярный морской курорт для жителей северных регионов.