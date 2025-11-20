Россия сохранила лидерство по турпотоку в Турцию

За десять месяцев с начала года в Турции побывали почти 6,4 млн российских туристов. Россия остается главным поставщиком туристов в Турцию.

Поток туристов из РФ в Турцию за январь-октябрь оказался самым значительным и почти достиг 6,4 млн человек.

Всего Турцию за десять месяцев посетили свыше 47,2 млн иностранных гостей, самыми многочисленными туристами оказались россияне, информирует министерство культуры и туризма Турции.

С начала года из России в Турции совершено 6 391 093 визита, рост по сравнению с данными за тот же период прошлого года составил 2,25%.

Второе место за туристами из Германии – 6 201 120 визитов, рост 1,9%, третье за Великобританией – 4 052 941 визит, рост 2,25%. В пятерку вошли также Иран – турпоток 2,5 млн человек, и Болгария – 2,3 млн человек.

Эти пять стран обеспечивают почти половину всего иностранного турпотока в Турцию.

Где в Турции отдыхают россияне?

Российские туристы, отправляясь в Турцию, чаще всего выбирают такие направления, как Анталья – почти 61% всех поездок, Стамбул – 26,6%, Мугла (курорты Эгейского побережья) – 6,2%, другие регионы – 6,3%.