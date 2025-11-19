Маски эпохи Римской империи обнаружены в Турции

В турецком городе Кастабала, история которого превышает 2,7 тыс лет археологи нашли пять новых барельефов с театральными масками, включая изображение пожилого философа.

Проводя раскопки древнего города Кастабала на юге Турции, археологи обнаружили пять ранее неизвестных рельефов с изображениями театральных масок. Артефакты были обнаружены в монументальном городском театре, возведенном в I веке нашей эры под влиянием римской архитектурной традиции. Это открытие вносит существенный вклад в понимание культурной самобытности региона времен Римской империи.

Исследования местности ведутся силами двух учреждений: Управления культуры и туризма провинции Османи и Университета Османие Коркут Ата (OKÜ). Археологи под началом доцента кафедры антропологии Фариса Демира в ходе обнаружения новых древностей шаг за шагом восстанавливают историю древнего города, формировавшегося на протяжении почти трех тысячелетий.

Во время последних раскопок были обнаружены пять театральных масок, включая одну с изображением пожилого философа. Руководитель проекта отмечает исключительную важность последнего рельефа, поскольку эта находка позволяет утверждать значимость театра за пределами развлекательной функции. Маска философа дает возможность исследователям высказать предположение о театре как площадке для проведения философских споров и литературных дискуссий, помимо сценических представлений.

"Недавно обнаруженные маски также свидетельствуют о художественном сочетании восточных и западных традиций, сформировавших облик Кастабалы"

– Фарис Демир

Ранее были обнаружены рельефы с изображениями персонажей классических комедий и трагедий. Суммарно было найдено 36 масок.

Вместимость театра составляла порядка 5 тыс человек, что отражает его ключевую роль для горожан Кастабалы. Археологи смогли обнаружить хорошо сохранившиеся элементы сцены, что позволило получить ценную информацию о первоначальном облике древнего сооружения.

"Каждый найденный элемент позволяет представить облик сцены, ее декорации и расположение зрительских мест. Наша цель — не только исследовать участок, но и сохранить его для будущих поколений"

– Фарис Демир