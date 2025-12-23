Американское министерство обороны опубликовало подробный отчет о военном потенциале КНР, заявляющий, что имеющиеся тенденции развития могут угрожать безопасности США

На сайте Министерства обороны США был опубликован "Ежегодный отчет Конгрессу: военное развитие и меры безопасности с участием Китайской Народной Республики", в котором " историческое наращивание военной мощи" Китая рассматривается как действие, ставящее США в более "уязвимое" положение.

Доклад подробно описывает состояние китайской Армии. Согласно данным Пентагона, страна обладает серьезным перечнем различного вида оружия от обычного до космического. Более того, американское оборонное ведомство отмечает намерения Китая к 2030 году иметь в своем арсенале более 1 тыс ядерных боеголовок.

В докладе также отмечается углубление сотрудничества Китая и России в рамках совместного интереса противодействия США, однако американский Департамент войны не находит достаточного доверия во взаимоотношениях стран, что рассматривается как препятствие в реализации совместных планов.

Министерство иностранных дел Китая рассмотрело данное исследование Пентагона как попытку очернения, заявив, что подобные публикации вводят мировое сообщество в заблуждение о реальном положении дел. Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Линь Цзянь также добавил во время брифинга, что поддержание ядерного потенциала происходит на минимально необходимом уровне для защиты интересов национальной безопасности.