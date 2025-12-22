Маркером движения в сторону восстановления доверительного диалога между Россией и США станет снятие ограничений на авиаперелеты, заявили в российском МИДе.

Снятие ограничений на авиаперелеты между Россией и США – это логичный шаг на пути к установлению конструктивного диалога между странами, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.

"Возобновление прямого авиационного сообщения между Россией и США давно назрело. Этот шаг стал бы наглядной иллюстрацией налаживающегося диалога обеих стран и возрождения взаимного доверия на межгосударственном уровне"

– Александр Гусаров

Представитель МИД отметил, что российская сторона ожидает прямых действий от Вашингтона, поскольку воздушная блокада воспринимается как глубоко необоснованная мера.

Снятие ограничений на полеты целесообразно и непосредственно для самого авиасектора США: отсутствие доступа к воздушному пространству России подрывает конкурентоспособность американских нацпереводчиков, подчеркнул Гусаров в интервью "Известиям".