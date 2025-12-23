Хакан Фидан принял в Анкаре делегацию ХАМАС

Глава МИД Турции Хакан Фидан принял в Анкаре представителей палестинского движения ХАМАС, обсудив с ними ситуацию в Газе, включая гуманитарную помощь и продолжающиеся ракетные удары.

Глава МИД Турции Хакан Фидан сегодня в Анкаре принял в своей резиденции делегацию палестинского радикального движения ХАМАС во главе с членом Политбюро движения Халилем аль-Хайей.

Главной темой встречи стало обсуждение ситуации в палестинском эксклаве - секторе Газа. Стороны обменялись мнениями относительно реализации второго этапа плана по установлению прекращения огня в Газе, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства заверил гостей в том, что Турция продолжит самым решительным образом отстаивать права палестинцев на всех международных платформах, проинформировав их о работе, которую ведет Турция для удовлетворения потребностей в жилье и гуманитарной помощи в Газе.

Члены делегации подтвердили, что ХАМАС выполняет все условия прекращения огня, тем не менее Израиль продолжает наносить удары по Газе, чтобы любыми путями сровать переход ко второму этапу мирного плана.

Еще одна проблема в самой Газе состоит в том, что 60% грузовиков, которым разрешен въезд в него, везут коммерческие товары, тогда как объем гуманитарной помощи остается недостаточным для покрытия потребностей его населения – есть острый дефицит предметов первой необходимости, медикаментов, материалов для жилья и топлива.

Также участники встречи оценили прогресс в вопросе достижения консенсуса между палестинскими группами и ситуацию на Западном берегу реки Иордан.