Оверчук заявил о развороте российской экономики на Восток

Вице-премьер РФ сообщил, что за последние 5-6 лет российская экономика существенно переориентировалась на Восток. По его словам, бизнес успешно переориентировался на торговлю с восточными странами.

Экономика России развернулась на Восток. Такое заявление сделал вице-премьер страны Алексей Оверчук.

"Происходит сдвиг (российской – прим. ред.) экономики на Восток, в сторону Глобального Юга, в сторону развивающихся рынков. За последние 5-6 лет наша экономика развернулась на Восток"

– Алексей Оверчук

Он отметил, что на сегодняшний день на торговлю с незападнами странами приходится уже целых 87% от общего объема торговли.

"Сегодня порядка 87% нашей торговли в физическом выражении осуществляется с незападными странами"

– вице-премьер РФ

Он подчеркнул, что всего лишь 5-6 лет назад этот показатель был в районе 40%.

По словам Оверчука, это свидетельствует о том, что российский бизнес адаптировался и переориентировался.

"Переориентировалась наша транспортная система, логистика, финансы. Сегодня мы действительно находимся в совершенно новых условиях и чувствуем себя достаточно комфортно, потому что мы работаем с теми партнерами, которые хотят с нами работать"

– российский вице-премьер