Оверчук: западные страны хотят возобновления экономического сотрудничества с РФ

Многие страны, в том числе недружественные России, в настоящее время стремятся к восстановлению экономических контактов с РФ, отметил Оверчук. При этом контакты пока осуществляются с осторожностью.

Те государства, которые ранее разорвали экономические отношения с Россией, в том числе недружественные страны, сейчас хотят возобновить эти контакты, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на саммите АТЭС, который проходит в Южной Корее.

Он рассказал, что на саммите происходят двусторонние контакты РФ с другими странами. При этом некоторые делегации "по понятным причинам" очень осторожно подходят к тому, чтобы РФ делилась данными о таких встречах.

"Но тоже, чувствуя вот эти перемены, которые происходят, и понимая, что тот уровень неопределенности, который характерен для экономик, для отдельных рынков, они пытаются восстанавливать с нами контакты, сигнализируют о своем стремлении вернуться к более нормальным отношениям. Даже речь идет о недружественных странах"

– Алексей Оверчук

Он добавил, что РФ реагирует на такие сигналы и доносит до стран, желающих восстановить отношения, свою позицию по этому вопросу.