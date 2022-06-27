Вестник Кавказа

Недружественные страны продолжают покупать российскую продукцию

Недружественные страны продолжают покупать российскую продукцию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В РЭЦ заявили, что недружественные страны продолжают покупать у России товары. Там добавили, что у бизнеса таких стран есть спрос, который надо удовлетворять.

Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина рассказала, что недружественные государства продолжают импортировать российские товары.

Она отметила, что переориентация на рынки дружественных стран позволяет осуществлять несырьевой экспорт на рынки свыше 180 государств. По ее словам, Россия практически не потеряла рынки.

Никишина подчеркнула, что 85% отечественного несырьевого неэнергетического экспорта поступает на рынки дружественных государств, а 15% - в периметре спроса недружественных стран.

Глава РЭЦ также добавила, что Россия планирует продолжать освоение на внешних рынках и наращивание несырьевого неэнергетического экспорта России к 2030 году до 12 трлн рублей.

Она заявила, что у бизнеса недружественных государств есть спрос, который следует удовлетворять.

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