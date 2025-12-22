В Армении представили туристический потенциал Казахстана

Казахстан и Армения обсудили возможности развития взаимного туризма. По словам посла РК в Ереване, прямые рейсы между Астаной и Ереваном могут возобновиться.

Туристический потенциал Казахстана представили в Ереване в рамках круглого стола, связанного с вопросами развития казахско-армянского сотрудничества в сфере туризма.

Республика Казахстан сегодня предлагает туристам широкий спектр возможностей для отдыха, гости могут приехать ради медицинского, культурно-познавательного, экологического, спортивного, делового туризма, поделился посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев.

Наличие более удобных транспортно-логистических решений между Казахстаном и Арменией позволило нарастить взаимный туризм. Прорабатывается вопрос возобновления прямых регулярных рейсом между столицами Казахстана и Армении, добавил он.

На встрече Ереван в было решено продолжать развитие сотрудничества в туристической сфере, запустив ознакомительные туры для туроператоров и представителей СМИ.

Круглый стол был организован посольством Казахстана в Ереване при содействии Федерации туризма Армении.