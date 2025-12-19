Россия лидирует по числу туристов в Армении

Главным рынком для туризма в Армении является Россия: за 11 месяцев турпоток из РФ составил 874 тыс человек.

За период с января по ноябрь 2025 года свыше 2 млн человек посетили Армению в качестве туристов, 41% из которых прибыли из России. Об этом свидетельствуют данные Комитета по туризму Армении.

Второй по численности туристов страной стала Грузия, откуда в Армению приехало около 265 тыс человек (13% от общего числа туристов). Третье место занимают граждане Ирана с 166 тыс туристов (8%).

В этом году более 14 млн граждан России выехали за рубеж, что превысило показатели 2024 года на 14%, согласно статистике Российского союза туриндустрии.