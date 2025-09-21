Вестник Кавказа

Фильм "Сказка о царе Салтане" сняли в Геленджике

Пляж Голубая бездна
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В России завершились съемки картины "Сказка о царе Салтане", натуру снимали в Геленджике и на Алтае. В феврале фильм представят публике.

Фильм "Сказка о царе Салтане" по произведению Александра Пушкина сняли в России, вскоре он выйдет на экраны.

Съемки натуры проходили в Краснодарском крае, в Геленджике, а также на Алтае. Город Гвидона был возведен в Московской области. Главные роли в экранизации исполнили Алиса Кот, Лиза Моряк, Алексей Онежен, Павел Прилучный, Владимир Сычев. Режиссерами картины выступили братья Андреасян.

Увидеть фильм россияне смогут этой зимой – он выйдет на экраны в середине февраля.

