Села Хоровлу и Сос в Азербайджане сегодня примут новых жителей

В два села на освобожденных территориях Азербайджана сегодня вернутся группы группа бывших вынужденных переселенцев. Спустя долгие годы люди возвращаются в родные места.

Группа бывших вынужденных переселенцев 24 декабря вернется в родные населенные пункты – возвращение организовано для жителей села Хоровлу Джебраильского района и села Сос Ходжавендского района Азербайджана.

Хоровлу сегодня примет 24 семьи, 99 человек, а село Сос – 19 семей, 70 человек. Ранее эти люди временно проживали в различных регионах Азербайджана, часто в общежитиях, санаториях и административных зданиях. В родных селах для них организованы необходимые условия для жизни.

Возвращение в Карабах организовано в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева.