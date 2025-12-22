Папуашвили пожаловался на отсутствие прогрузинского подхода к Грузии

Спикер парламента Грузии предупредил, что республике нужно быть готовой к любым внутренним вызовам. Он также отметил, что существовавшая международная система безопасности рухнула.

Грузии нужен прогрузинский подход. Такое заявление сделал 23 декабря спикер парламента республики Шалва Папуашвили.

Он подчеркнул, что Тбилиси не нужен проевропейский, пророссийский или какой-либо другой подход.

"Мы ясно видим, что существовавшая международная система безопасности рухнула. Это главный вызов, с которым сталкивается и Грузия. Мы не знаем, как будут развиваться события, частью какого геополитического соглашения станет установление мира в Украине"

– спикер парламента

Он добавил, что Грузия должна быть готова ко всем вызовам, которые могут возникнуть внутри страны.