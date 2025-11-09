Экс-глава Службы госбезопасности задержан в Грузии

Бывший руководитель Службы государственной безопасности задержан в Грузии – он обвиняется в получении особо крупных взяток.

Григол Лилуашвили, ранее руководивший Службой государственной безопасности Грузии, задержан в рамках уголовного дела о коррупции, рассказал генпрокурор Грузии Георгий Гваракидзе.

По его словам, оперативные и следственные мероприятия проводили сотрудники Генпрокуратуры и Службы госбезопасности.

Гваракидзе уточнил, что Григол Лилуашвили обвинен в получении нескольких взяток в особенно крупном размере, заранее спланированном и совершенном группой лиц, дела находятся в производстве надзорного ведомства.

Теперь экс-политику грозит от 11 до 15 лет лишения свободы.