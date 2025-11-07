"Секретные" гены выявили ученые у жителей Кавказа

Ученые выяснили, что у жителей Кавказа есть особые генетические "секреты", благодаря которым они они не страдают от гипоксии в горах. Изменения в генах уникальны и имеются как у жителей Южного, так и Северного Кавказа.

Открытие сделали российские ученые в генах жителей Кавказа, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ, передает ТАСС.

Исследование проводили генетики из Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) совместно с исследователями из Института биохимии и генетики (ИБГ) УФИЦ РАН и компанией "Биотек кампус".

"Генетики УУНиТ выявили неизвестные генетические "секреты", позволяющие народам Кавказа адаптироваться к высокогорью и острой нехватке кислорода. Анализ… показал, как эволюция "перепрограммировала" ДНК для жизни в экстремальных условиях"

– Минобрнауки РФ

Данное открытие имеет большое значение для медицины и демонстрируют как эволюция помогает людям подстраиваться под необычные условия жизни.

"Эти открытия меняют взгляд на устойчивость к гипоксии - от фундаментальной эволюционной биологии до практической медицины. Они помогут бороться с болезнями легких, сердца, а также (использоваться) в космической и экстремальной медицине"

– Минобрнауки РФ

В рамках исследования ученые сравнили геномы жителей высокогорных и предгорных районов Северного и Южного Кавказа и выявили "секреты" в генах EGLN1 и SPRTN. Ранее ген EGLN1 был обнаружен у жителей Тибета и Анд, но на Кавказе он имеет свои особенности, особенно у балкарцев.

"Кавказ - настоящая лаборатория эволюции. Популяции здесь тысячелетиями "переключались" между горами и равнинами, создав многослойную генетическую броню"

– УУНиТ