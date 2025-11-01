В Кабардино-Балкарии заработала первая агродеревня для туристов

В Прохладненском районе Кабардино-Балкарии заработал новый туристический объект ародеревня для туристов, которая стала первой, открытой в республике, сообщили в министерстве курортов и туризма региона.

В Прохладненском районе Кабардино-Балкарии (КБР) сегодня на базе местного сельхозпредприятия открылся новый агротуристический комплекс "Семейная деревня "Восход": он стал первым таким объектом в КБР, туристов будут знакомить с аграрными особенностями региона, сообщили в министерстве курортов и туризма республики.

"Наша семейная деревня основана на базе большого агропредприятия "Восход", которое занимается выращиванием сельскохозяйственных культур. Наша задача - познакомить людей, далеких от сельского хозяйства, с работой аграриев, показать, как выращивают хлеб"

- начальник туристического отдела ООО "Восход" Анастасия Канукова

Жилой туристический комплекс находится в селе Пролетарское Прохладненского района республики, он раскинулся на территории в 13 га. Для туристов здесь построили восемь комфортных жилых домов из сруба, хотя в целом отдых здесь нельзя назвать деревенским – к услугам отдыхающих вполне городской современный ресторан и даже подогреваемый бассейн, рассказала Канукова, передает "Это Кавказ".

Также на территории комплекса есть 15 га виноградников, и гости смогут участвовать в сборе урожая винограда сних. Вскоре в деревне построят собственную винодельню, продукцию которой можно будет отведать в том же ресторане.

Комплекс будет круглогодичным, экскурсии по нему будут проводить и в межсезонье, когда сельскохозяйственные работы не так активны. Также в гостевую программу включат экскурсии в яблоневые сады республики и Хазнидонское ущелье, добавили в Минкурортов КБР.