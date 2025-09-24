Кабардино-Балкария сменила свой туристический слоган

Власти Кабардино-Балкарии сочли устаревшим свой прежний туристический слоган "Кабардино-Балкария покоряет сердца!", заменив его на новый - "Впечатления сильнее слов", который более точно отражает суть региона.

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) обновили свой туристический бренд и его слоган – ушел в прошлое логотип с сердцем и слова "Кабардино-Балкария покоряет сердца!", его сменили народные орнаменты и природные красоты республики, обновился и девиз.

"Отдых в Кабардино-Балкарии - это про гостеприимство, душевность, колорит, красота природы и горные пейзажи. Каждый, кто побывал в этом удивительном крае, уносит с собой нечто бесценное: яркие эмоции и счастливые воспоминания. Новый слоган региона как раз об этом: "Впечатления сильнее слов""

- администрация главы КБР

Как пояснили авторы нового туристического образа КБР – дизайнеры одной из ведущих студий Санкт-Петербурга, в работе они вдохновлялись народными орнаментами и природой: даже в самой аббревиатуре "КБР" они увидели изгибы горных дорог, бурные реки и двуглавый Эльбрус, поведали в Минкурортов республики, передает "Это Кавказ".

Первый туристический бренд региона создали по инициативе министерства курортов и туризма республики в 2019 году, он стал официальным символом КБР, который знала вся страна, однако новый бренд поможет республике привлечь в регион еще больше туристов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Власти Кабардино-Балкарии планируют до конца текущего 2025 года выйти на рекордный показатель по туристическому потоку, доведя его до двух миллионов человек – для этого есть все предпосылки, поскольку только за девять месяцев республику уже посетили свыше 1,5 млн путешественников – до конца года их число может достигнуть 2 млн, что станет новым рекордом. Поток туристов в регион неуклонно растет – уже сейчас турпоток он на 5% превышает прошлогодние показатели.