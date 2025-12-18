Венесуэла вводит закон о борьбе с морским пиратством

Парламент Венесуэлы единогласно принял закон о борьбе с морским пиратством и блокадой, призванный противостоять американскому санкционному давлению – он заработает сразу после утверждения властями страны.

Члены Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы на своем очередном заседании единогласно одобрили новый закон, устанавливающий суровые меры уголовной ответственности за совершение актов морского пиратства и поддержку международной морской блокады страны.

Полное название документа – "Закон о гарантиях свободы судоходства и торговли перед лицом пиратства, блокад и других международных противоправных деяний", он был разработан и представлен в парламенте после резкого усиления санкционного давления со стороны Вашингтона, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Новый закон предусматривает наказание тех, кто продвигает, финансирует или участвует в действиях, препятствующих морской торговле Венесуэлы – им грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет. Инициатива стала прямым ответом на недавние действия Береговой охраны США в Карибском море, отметили в парламенте.

Законопроект уже направлен исполнительной власти для подписания, он вступит в силу сразу после публикации в официальном вестнике сводов законов страны, сообщил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.