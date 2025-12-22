Жители Грузии отдохнут неделю на Новый год 2026

Грузинские власти сделали выходными 5 и 6 января 2026 года. С учетом остальных нерабочих дней это означает, что новогодние "каникулы" продлятся в Грузии неделю.

Дни 5 и 6 января 2026 года объявлены выходными в Грузии, соответствующее постановление властей страны размещено на сайте "Законодательного вестника".

В нем уточняется, что пятое и шестое января будут праздничными для сотрудников административных органов.

Кроме того, в документе сказано, что его действие не распространяется на Национальный банк и экстренные службы, а также ведомства, связанные с госзакупками.

Что касается частных организаций, то в них распределение выходных определяется внутренним регламентом.

Стоит отметить, что 1 и 2 января в Грузии также нерабочие дни. Третье и четвертое января выпадают на субботу и воскресенье соответственно. А 7 января вся Грузия отмечает Рождество, это также нерабочий день. Таким образом, у жителей Грузии в 2026 году будет целая неделя новогодних праздников.