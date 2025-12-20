Новый год в Грузии 2026: когда и как грузины празднуют Ахали Цели

Новый год в Грузии отмечают душевно и с соблюдением множества интересных традиций, которые существуют в стране с давних времен. Как и в России, в Грузии верят, что как Новый год встретишь, так его и проведёшь. Как встречают Новый год в Грузии, что готовят и какими словами поздравляют - рассказываем в нашем материале.

Когда в Грузии новогодние праздники?

В отличие от России, где новогодние выходные в 2026 году продлятся 12 дней, в Грузии всё гораздо скромнее: на праздники в стране отведено всего три дня. Отдыхают в Грузии 1, 2 и 7 января, которые считаются праздничными днями, а 31 декабря - рабочий день, правда, сокращённый. Несмотря на довольно короткое время для встречи Нового года, жители Грузии с радостью отмечают праздник, стараясь, в первую очередь, провести его в кругу близких и друзей. Как и во всём мире, Новый год в Грузии встречают в ночь с 31 декабря на 1 января.

Какая погода в Грузии на Новый год?

В новогодние праздники погода в Грузии относительно комфортная: среднесуточная температура в Тбилиси первые десять дней января составляет +5 ℃, ночью температура опускается до минусовых значений. В Батуми чуть теплее: на черноморском курорте в новогодние дни температура поднимается до +8 ℃. Холоднее всего в горных регионах, где дневная температура может опускаться до -10 ℃. Влажность в стране в зимние месяцы достаточно большая, более 70-75%, из-за чего кажется, что на улице холоднее, чем на самом деле.

Что такое Новый год в Грузии?

Новый год в Грузии - это особенные уникальные традиции, которых не встретишь нигде в мире. Но чтобы в них разобраться, в первую очередь, нужно понимать что и как называется.

Ахали Цели - это ”Новой год” по-грузински.

- это ”Новой год” по-грузински. Товлис Бабуа - это грузинский Дед Мороз или Снежный Дед, который, согласно преданию, живёт в селе Ушгули в западном регионе Самергело и Верхняя Сванетия. У него длинная белая борода, а облачен он в национальный грузинский костюм. Подарки для детей он носит в традиционной сумке - хурджине.

- это грузинский Дед Мороз или Снежный Дед, который, согласно преданию, живёт в селе Ушгули в западном регионе Самергело и Верхняя Сванетия. У него длинная белая борода, а облачен он в национальный грузинский костюм. Подарки для детей он носит в традиционной сумке - хурджине. Табла - это небольшой низкий стол, на котором выставляют угощения для Товлис Бабуа.

- это небольшой низкий стол, на котором выставляют угощения для Товлис Бабуа. Чичилаки - это грузинская елочка и символ Нового года в Грузии. Делают её из ореховой ветви - прямой, гладкой и обработанной. Мастера чичилаки с помощью острого ножа снимают стружку с ветви таким образом, чтобы она держалась на ней с одного конца. Получается что-то наподобие традиционной елки, только белой.

это грузинская елочка и символ Нового года в Грузии. Делают её из ореховой ветви - прямой, гладкой и обработанной. Мастера чичилаки с помощью острого ножа снимают стружку с ветви таким образом, чтобы она держалась на ней с одного конца. Получается что-то наподобие традиционной елки, только белой. Бедоба - это второй день Нового года, то есть 2 января в Грузии. Бедоба в стране считается Днём счастья, определяющим весь грядущий год. Вот почему его стараются провести весело и в окружении приятных людей.

- это второй день Нового года, то есть 2 января в Грузии. Бедоба в стране считается Днём счастья, определяющим весь грядущий год. Вот почему его стараются провести весело и в окружении приятных людей. Меквле - это особый гость, который первым заходит в дом после того, как наступает Новый год. Желательно, чтобы меквле был человеком удачливым и благодушным.

Как отмечают Новый год в Грузии?

К Новому году в Грузии, как и в России, готовятся заблаговременно: люди наводят порядок в домах, украшают новогодние елки или чичилаки, закупают продукты для новогоднего стола, договариваются с родными и близкими провести эти дни вместе. Празднуют Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января в Грузии приблизительно с XIV века.

Улицы крупных городов страны, в частности, Тбилиси и Батуми, украшают к празднику, устраивая специальные новогодние локации для местных жителей и туристов. Гуляние с фейерверками в столице страны проводятся ежегодно в самом центре на площади Свободы.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Как жители Грузии отмечают Новый год?

В разных регионах Грузии свои традиции встречи Нового года, но есть и несколько универсальных, соблюдаемых по всей стране.

В Тбилиси Новый год начинается с того, что жители города открывают окна и двери, чтобы привлечь в дом удачу, которая, как считается, гуляет по улицам города в праздничную ночь. На специальный столик-таблу выставляются сладости, а по его углам хозяйка ставит четыре свечи (раньше свечи делали сами). Как только на часах пробивает 12:00, хозяин дома обходит жилище с таблой, приглашая достаток и благосостояние. В одних районах Грузии эта традиция связана с Товлис Бабуа, которого важно угостить в честь праздника, в других — с ангелом-хранителем дома, а в третьих - со Святым Василием, праздник которого отмечается 1 января.

Чичилаки неспроста делают из ореховых ветвей: считается, что они самые урожайные, а значит если в доме есть чичилака, то год будет плодотворным. Украшают чичилаки как привычными новогодними украшениями, так и сладостями и фруктами. Символизируют они изобилие. Небольшие чичилаки ставят на праздничный стол, а после того как новогодние праздники заканчиваются, в некоторых районах Грузии чичилаки сжигают, таким образом избавляясь от несчастий.

Еще одна новогодняя традиция в Грузии связана с водой: в Восточной Грузии родниковой водой поливают двор, в Аджарии - водой умываются, а на севере страны - моют руки. Все водные новогодние ритуалы связаны с желанием получить благословение высших сил в грядущем году.

Традиция встречать меквле - одна из самых старых и важных. Сразу же после полуночи в грузинские дома приходят гости, и не с пустыми руками: обычно со сладостями и гостинцами. Поскольку первый гость в новом году призван принести удачу, с тем, кто должен прийти, договариваются заранее, выбирая человека успешного и с лёгким характером.

Что едят в Грузии на Новый год?

Празднование Нового года в Грузии не может обойтись без богатого праздничного стола. Готовят на праздник много и вкусно, отдавая предпочтение, конечно же, национальной грузинской кухне. При этом важно, что у каждого блюда своё значение. Чаще всего на Новый год жители Грузии готовят:

жареного молочного поросенка, который символизирует единение семьи;

сациви, мясо индейки под пряным соусом из грецких орехов, которое подают в холодном виде и едят, чтобы привлечь богатство;

овощные закуски пхали и джонджоли, символизирующие плодородие и урожайность;

хачапури как символ щедрости и гостеприимства;

гозинаки (козинаки) - орехи в меду и чурчхелу - орехи в соке с мукой. Эти традиционные сладости стараются съесть после наступления Нового года, чтобы год был счастливым;

в некоторых регионах ко дню Святого Василия (1 января) выпекают особые праздничные пироги.

Пьют в Грузии на Новый год вино и чачу, нередко приготовленные в домашних условиях.

Как в Грузии поздравляют с Новым Годом?

Фраза ”С Новым Годом” на грузинском звучит так: ”Гилоцав Ахал Ц’элс”. Ответить на такое можно словами ”Диди мадлоба”, что значит ”Большое спасибо”. Поздравлять друг друга с Новым годом в Грузии начинают в полночь и продолжают следующие два дня.

Едут ли туристы в Грузию на Новый год?

Новогодняя Грузия - популярное направление для отдыха среди туристов. Чаще всего отмечать праздники едут на горнолыжные курорты: Бакуриани, Гудаури и Хацвали. Тбилиси и Батуми тоже пользуются спросом среди тех, кто предпочитает праздновать Новый год в южнокавказской стране. В обоих городах организуются новогодние программы и концерты, работают рестораны и кафе.