Новый год в Грузии 2026: когда и как грузины празднуют Ахали Цели

Екатерина Винник
Площадь 26 мая
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Новый год в Грузии отмечают душевно и с соблюдением множества интересных традиций, которые существуют в стране с давних времен. Как и в России, в Грузии верят, что как Новый год встретишь, так его и проведёшь. Как встречают Новый год в Грузии, что готовят и какими словами поздравляют - рассказываем в нашем материале.

Когда в Грузии новогодние праздники?

В отличие от России, где новогодние выходные в 2026 году продлятся 12 дней, в Грузии всё гораздо скромнее: на праздники в стране отведено всего три дня. Отдыхают в Грузии 1, 2 и 7 января, которые считаются праздничными днями,  а 31 декабря - рабочий день, правда, сокращённый. Несмотря на довольно короткое время для встречи Нового года, жители Грузии с радостью отмечают праздник, стараясь, в первую очередь, провести его в кругу близких и друзей. Как и во всём мире, Новый год в Грузии встречают в ночь с 31 декабря на 1 января. 

Какая погода в Грузии на Новый год?

В новогодние праздники погода в Грузии относительно комфортная: среднесуточная температура в Тбилиси первые десять дней января составляет +5 ℃, ночью температура опускается до минусовых значений. В Батуми чуть теплее: на черноморском курорте в новогодние дни температура поднимается до +8 ℃.  Холоднее всего в горных регионах, где дневная температура может опускаться до -10 ℃. Влажность в стране в зимние месяцы достаточно большая, более 70-75%, из-за чего кажется, что на улице холоднее, чем на самом деле. 

Что такое Новый год в Грузии?

Новый год в Грузии - это особенные уникальные традиции, которых не встретишь нигде в мире. Но чтобы в них разобраться, в первую очередь, нужно понимать что и как называется. 

  • Ахали Цели - это ”Новой год” по-грузински. 
  • Товлис Бабуа - это грузинский Дед Мороз или Снежный Дед, который, согласно преданию, живёт в селе Ушгули в западном регионе Самергело и Верхняя Сванетия. У него длинная белая борода, а облачен он в национальный грузинский костюм. Подарки для детей он носит в традиционной сумке - хурджине. 
  • Табла - это небольшой низкий стол, на котором выставляют угощения для Товлис Бабуа. 
  • Чичилаки - это грузинская елочка и символ Нового года в Грузии. Делают её из ореховой ветви - прямой, гладкой и обработанной. Мастера чичилаки с помощью острого ножа снимают стружку с ветви таким образом, чтобы она держалась на ней с одного конца. Получается что-то наподобие традиционной елки, только белой. 
  • Бедоба - это второй день Нового года, то есть 2 января в Грузии. Бедоба в стране считается Днём счастья, определяющим весь грядущий год. Вот почему его стараются провести весело и в окружении приятных людей. 
  • Меквле - это особый гость, который первым заходит в дом после того, как наступает Новый год. Желательно, чтобы меквле был человеком удачливым и благодушным. 

Как отмечают Новый год в Грузии?

К Новому году в Грузии, как и в России, готовятся заблаговременно: люди наводят порядок в домах, украшают новогодние елки или чичилаки, закупают продукты для новогоднего стола, договариваются с родными и близкими провести эти дни вместе.  Празднуют Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января в Грузии приблизительно с XIV века. 

Улицы крупных городов страны, в частности, Тбилиси и Батуми,  украшают к празднику, устраивая специальные новогодние локации для местных жителей и туристов. Гуляние с фейерверками в столице страны проводятся ежегодно в самом центре на площади Свободы. 

Ёлка у здания парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Как жители Грузии отмечают Новый год?

В разных регионах Грузии свои традиции встречи Нового года, но есть и несколько  универсальных, соблюдаемых по всей стране. 

В Тбилиси Новый год начинается с того, что жители города открывают окна и двери, чтобы привлечь в дом удачу, которая, как считается, гуляет по улицам города в праздничную ночь. На специальный столик-таблу выставляются сладости, а по его углам хозяйка ставит четыре свечи (раньше свечи делали сами). Как только на часах пробивает 12:00, хозяин дома обходит жилище с таблой, приглашая достаток и благосостояние. В одних районах Грузии эта традиция связана с Товлис Бабуа, которого важно угостить в честь праздника, в других — с ангелом-хранителем дома, а в третьих - со Святым Василием, праздник которого отмечается 1 января. 

Чичилаки неспроста делают из ореховых ветвей: считается, что они самые урожайные, а значит если в доме есть чичилака, то год будет плодотворным. Украшают чичилаки как привычными новогодними украшениями, так и сладостями и фруктами. Символизируют они изобилие. Небольшие чичилаки ставят на праздничный стол, а после того как новогодние праздники заканчиваются, в некоторых районах Грузии чичилаки сжигают, таким образом избавляясь от несчастий. 

Еще одна новогодняя традиция в Грузии связана с водой: в Восточной Грузии родниковой водой поливают двор, в Аджарии - водой умываются, а на севере страны - моют руки. Все водные новогодние ритуалы связаны с желанием получить благословение высших сил в грядущем году. 

Традиция встречать меквле - одна из самых старых и важных. Сразу же после полуночи в грузинские дома приходят гости, и не с пустыми руками: обычно со сладостями и гостинцами. Поскольку первый гость в новом году призван принести удачу, с тем, кто должен прийти, договариваются заранее, выбирая человека успешного и с лёгким характером. 

Что едят в Грузии на Новый год?

Празднование Нового года в Грузии не может обойтись без богатого праздничного стола. Готовят на праздник много и вкусно, отдавая предпочтение, конечно же, национальной грузинской кухне. При этом важно, что у каждого блюда своё значение.  Чаще всего на Новый год жители Грузии готовят: 

  • жареного молочного поросенка, который символизирует единение семьи; 
  • сациви, мясо индейки под пряным соусом из грецких орехов, которое подают в холодном виде и едят, чтобы привлечь богатство; 
  • овощные закуски пхали и джонджоли, символизирующие плодородие и урожайность; 
  • хачапури как символ щедрости и гостеприимства; 
  • гозинаки (козинаки) - орехи в меду и чурчхелу - орехи в соке с мукой. Эти традиционные сладости стараются съесть после наступления Нового года, чтобы год был счастливым; 
  • в некоторых регионах ко дню Святого Василия (1 января) выпекают особые праздничные пироги. 

Пьют в Грузии на Новый год вино и чачу, нередко приготовленные в домашних условиях. 

Как в Грузии поздравляют с Новым Годом?

Фраза ”С Новым Годом” на грузинском звучит так: ”Гилоцав Ахал Ц’элс”. Ответить на такое можно словами ”Диди мадлоба”, что значит ”Большое спасибо”. Поздравлять друг друга с Новым годом в Грузии начинают в полночь и продолжают следующие два дня. 

Едут ли туристы в Грузию на Новый год?

Новогодняя Грузия - популярное направление для отдыха среди туристов. Чаще всего отмечать праздники едут на горнолыжные курорты: Бакуриани,  Гудаури и Хацвали. Тбилиси и Батуми тоже пользуются спросом среди тех, кто предпочитает праздновать Новый год в южнокавказской стране. В обоих городах организуются новогодние программы и концерты, работают рестораны и кафе. 

