Отношения России и Сирии выходят на новый этап

Глава сирийского МИД на встрече в Москве с российский коллегой сообщил, что отношения двух стран выходят на новый этап.

Министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шибани встретился сегодня с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и отметил выход отношений Москвы и Дамаска на новую ступень.

"Сегодня российско-сирийские отношения входят в новый этап, прошлый год выдался значительным для Сирии, прежде всего этот год ознаменовался завершением войны, которая длилась 14 лет"

– аш-Шибани

Он добавил, что новая Сирия "стремится наладить сбалансированные отношения со всеми государствами".

Российский министр поведал, что знает о состоявшемся накануне разговоре главы сирийского МИД и российского президента Владимира Путина.

"Знаю, что вы, господин министр, выразили на вчерашней встрече удовлетворение нашим взаимодействием на международных площадках и пожелание это взаимодействие углублять"

– Сергей Лавров