Отношения России и Сирии выходят на новый этап

Министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шибани встретился сегодня с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и отметил выход отношений Москвы и Дамаска на новую ступень.
"Сегодня российско-сирийские отношения входят в новый этап, прошлый год выдался значительным для Сирии, прежде всего этот год ознаменовался завершением войны, которая длилась 14 лет"
– аш-Шибани
Он добавил, что новая Сирия "стремится наладить сбалансированные отношения со всеми государствами".
Российский министр поведал, что знает о состоявшемся накануне разговоре главы сирийского МИД и российского президента Владимира Путина.
"Знаю, что вы, господин министр, выразили на вчерашней встрече удовлетворение нашим взаимодействием на международных площадках и пожелание это взаимодействие углублять"
– Сергей Лавров