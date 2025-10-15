В Москву летят главы МИД и Минобороны Сирии

Два сирийских министра отправились в Москву на переговоры с официальными российскими лицами. Два месяца назад в столицу РФ прилетал президент САР.

Министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шейбани и глава Минобороны Мурхаф Абу Касра летят с официальным визитом в Москву. Об этом информируют сирийские СМИ.

По данным агентства SANA, в российской столице сирийские министр проведут переговоры с официальными лицами РФ.

Вместе с главами МИД и Минобороны в Москву отправились представители Главного управления разведки.

Напомним, президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа посещал Москву в октябре нынешнего года. В рамках того визита он провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.