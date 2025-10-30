Главы правительств ОТГ встретятся в Азербайджане в 2026 году

Стало известно, что местом проведения второй встречи глав правительств/вице-президентов государств-участников ОТГ в будущем году станет Азербайджан. Первая такая встреча прошла в Кыргызстане.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов на II Азербайджано-турецком инвестиционном форуме в Баку рассказал о планах провести вторую встречу глав правительств/вице-президентов стран Организации тюркских государств (ОТГ) в новом формате в Азербайджане.

На форуме Асадов отметил сотрудничество Азербайджана и Турции в рамках ОТГ.

"В ходе первой встречи глав правительств/вице-президентов стран-членов ОТГ в Бишкеке в сентябре мы также обсудили перспективы сотрудничества в приоритетных экономических областях, таких как торговля, инвестиции, транспорт, энергетика и сельское хозяйство. <...> Вторая встреча глав правительств/вице-президентов стран-членов ОТГ в новом формате состоится в Азербайджане в 2026 году"

– Али Асадов