Неформальный саммит ОТГ пройдет в Казахстане в апреле
© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Казахстан в апреле 2026 года примет неформальный саммит ОТГ. Официальный планируется провести в Турции в конце года.

Казахстан в апреле примет неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ), рассказал генсек Парламентской ассамблеи тюркских государств Рамиль Гасан. 

По словам Гасана, площадкой проведения официального форума ОТГ станет Турция. Планируется, что мероприятие пройдет в конце 2026 года, однако место и время проведения саммита еще уточняются. 

Напомним, что в начале октября в азербайджанской Габале прошел 12-й саммит ОТГ. Стороны подписали Габалинскую декларацию, наметив основные линии взаимодействия в экономике, внешней политике, безопасности и других направлениях.

