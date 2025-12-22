Вестник Кавказа

Израиль попросит США одобрить крупномасштабную операцию против "Хезболлы"

ЦАХАЛ
© Фото: сайт ЦАХАЛ
Власти Израиль всерьез рассматривают возможность проведения крупномасштабной операции в Ливане. Перед ее началом еврейское государство хочет заручиться в этом вопросе поддержкой со стороны США.

Израиль хочет провести крупномасштабную операцию против движения"Хезболла". Об этом пишут ливанские средства массовой информации. 

По данным газеты Al Akhbar, с просьбой разрешить проведение этой операции премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратится к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Согласно предварительной информации, еврейское государство собирается раздел южную часть Ливана на несколько районов. В одном из этих районов будут располагаться военные.

Кроме того, будет создана экономическая буферная зона.

