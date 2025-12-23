Неизвестные сообщили о минировании образовательных учреждений Северной Осетии

Сообщения о минировании зданий в Северной Осетии поступают уже второй раз за последние три дня. В настоящее время на местах ведется поиск взрывоопасных предметов.

В Северной Осетии проверяют на предмет минирования общеобразовательные учреждения. Об этом рассказал 24 декабря глава региона Сергей Меняйло.

Он подчеркнул, что под угрозой также оказались здания государственных органов.

"Вновь поступают сообщения о минировании зданий госорганов и образовательных учреждений республики В последнее время количество подобных звонков увеличилось. Каждый раз информация тщательно проверяется"

– Сергей Меняйло

Он отметил, что самое главное для властей республики – это безопасность местных жителей.

Глава региона также сообщил, что на местах сейчас работают сотрудники спецслужб и правоохранительных органов.

Напомним, предыдущие сообщения о минировании общеобразовательных учреждений поступали в Северной Осетии 22 декабря. В ходе проверки было установлено, что данная информация ложная.