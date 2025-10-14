В Кремле прокомментировали идею переноса столицы в Сибирь

Идею переноса российской столицы из Москвы в Сибирь прокомментировал Орешкин. По его словам, такая мера не принесет экономике региона ожидаемого эффекта.

Перенос столицы из Москвы в Сибирь не даст экономике региона желаемого эффекта, считает замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

Он отметил, что для развития экономики необходимо уделять внимание инфраструктуре региона и привлекать инвестиции.

"Нужно создавать в первую очередь центры экономической активности и центры, привлекательные с точки зрения условий для жизни... заниматься инфраструктурой и так далее. В таком случае экономическая активность будет сама перетекать, а перенос столицы не приведет к тем эффектам, которые вы можете ожидать"

– Максим Орешкин

В прошлом году с предложением сделать столицей России Иркутск выступал кандидат исторических наук Афанасий Николаев, его письмо публиковалось в издании SakhaLife.