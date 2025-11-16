Что происходит между США и Венесуэлой: история, современность и “Картель Солнц”

На фоне растущей военной напряженности в Карибском бассейне администрация Дональда Трампа объявила венесуэльский "Картель Солнц" террористической организацией. Этот шаг стал последней мерой Вашингтона по оказанию давления на президента страны Николаса Мадуро. Что это за картель, что происходило и происходит между США и Венесуэлой?

Что такое "Картель Солнц"?

Название "Картель Солнц" появилось в 1990-х годах на фоне расследования в отношении нескольких венесуэльских генералов, носивших на погонах знаки в виде солнца. С тех пор в венесуэльской и международной прессе периодически мелькало запоминающееся название, но скорее в качестве обобщения. Хоть "Картель Солнц" с натяжкой и можно назвать имеющим отношение к преступным организациям, он не имеет традиционную иерархию, это скорее децентрализованная сеть ячеек. Таким образом, "Картель Солнц" - это исключительно внешний термин, используемый журналистами, оппозицией и правоохранительными органами для описания преступной сети. Сами вовлеченные чиновники и военные себя не называют себя таким образом, цели у них также разные.

Почему "Картель Солнц" признали террористической организацией?

В середине ноября Государственный департамент США официально внес "Картель Солнц" (Cartel de los Soles) в список иностранных террористических организаций. Вашингтон заявил, что эта структура, якобы возглавляемая лично Николасом Мадуро и состоящая из высокопоставленных коррумпированных чиновников и военных, ответственна за масштабные операции по переправке наркотиков в США и Европу.

Ответ Венесуэлы был незамедлительным и резким. Министерство иностранных дел страны назвало это обвинение "смехотворной ложью", направленной на создание предлога для оправдания "незаконной военной интервенции" против суверенного государства. Мадуро не только отрицает свое участие в наркоторговле, но и само существование "Картеля Солнц" как единой организованной структуры.

Этим летом Министерство финансов США уже вводило санкции против "Картеля Солнц", но теперь любая его поддержка будет иметь более серьезные последствия: предоставление финансовых средств или услуг "Картелю Солнц" становится преступлением в США, представители группы не имеют права въезжать на территорию США, любые активы группы, находящиеся под юрисдикцией США, могут быть заморожены, с рисками могут столкнуться даже иностранные компании, ведущие бизнес с Венесуэлой из-за обвинений Вашингтона в связи "картеля" с государственным аппаратом.

Примечательно, что, несмотря на заявления администрации Трампа, даже Управление по борьбе с наркотиками США никогда ранее не классифицировало "Картель Солнц" как наркокартель в своих ежегодных отчетах. Скорее всего, главная цель этого шага - создать легальные и политические предпосылки для возможной военной операции.

Что случилось между США и Венесуэлой?

Корни напряженности между Вашингтоном и Каракасом уходят на четверть века назад, ко времени прихода к власти левого бывшего президента Уго Чавеса в 1999 году. Его "Боливарианская революция", национализация нефтяной промышленности и союзнические отношения с Россией, Китаем и Ираном заложили фундамент идеологического и геополитического столкновения с Вашингтоном.

Разногласия достигли нового уровня после переизбрания Николаса Мадуро в 2018 году и последовавшего за этим политического кризиса, когда США признали лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом. Дипломатические отношения между США и Венесуэлой, установленные еще в 1835 году, были разорваны в январе 2019 года.

С возвращением Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году, политика США в отношении Венесуэлы приобрела еще более жесткий характер. Администрация Трампа немедленно возобновила и усилила максимальное давление на режим Мадуро, отменив временный защищенный статус для сотен тысяч венесуэльских мигрантов, введя новые санкции против ключевых секторов экономики и инициировав масштабную военную операцию в Карибском море под предлогом борьбы с наркотрафиком.

Что происходит между США и Венесуэлой в 2025 году?

10 января - Мадуро вступил в должность на третий срок, США отвергают результаты выборов, повторив обвинения в фальсификации;

29 января - Трамп отменил продление программы временного статуса защиты около 600 тысяч проживающих в США венесуэльцев от депортации;

20 февраля - администрация Трампа объявляет "Трен де Арагуа" террористической организацией, обвиняя Мадуро в связях с ними;

21 февраля - Каракас соглашается взять на себя транспортировку нелегальных мигрантов из США, первая партия мигрантов прибывает в Венесуэлу;

1 марта - Трамп отменяет уступки в рамках соглашения с Венесуэлой по добыче нефти, предоставленные Байденом;

24 марта - Трамп вводит пошлины в размере 25% в отношении стран, покупающих нефть у Венесуэлы;

8 августа - США удваивают награду за арест Мадуро до $50 млн;

2 сентября - Вашингтон начинает серию операций по борьбе с предполагаемыми наркокурьерами в международных водах Карибского моря и восточной части Тихого океана;

15 октября - американский президент уполномочил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле;

28 октября - Каракас приостанавливает газовое соглашение с Тринидадом и Тобаго из-за визита американского военного корабля;

12 ноября - Венесуэла начинает общенациональные военные учения;

14 ноября - США объявляют об операции "Южное Копье" против наркокартелей;

16 ноября - авианосная ударная группа США во главе с крупнейшим в мире авианосцем заходит в Карибское море;

22 ноября - управление гражданской авиации США предупреждает о рисках в воздушном пространстве Венесуэлы из-за "возросшей военной активности", ряд авиакомпаний приостанавливают полеты в Венесуэлу.

Какие действия предпринимают США в регионе?

С сентября 2025 года США начали серию военных операций в Карибском море и восточной части Тихого океана, которые представляют собой крупнейшее развертывание военно-морских сил США в регионе за последние десятилетия:

Удары по целям: ВМС США наносят воздушные удары по судам, идентифицируемые ими как "наркоторговые". По сообщениям СМИ, в результате этих атак погибли более 80 человек;

ВМС США наносят воздушные удары по судам, идентифицируемые ими как "наркоторговые". По сообщениям СМИ, в результате этих атак погибли более 80 человек; Демонстрация силы: к берегам Венесуэлы была направлена ударная группа во главе с атомным авианосцем "Джеральд Р. Форд" - самым большим и технологически продвинутым военным кораблем в мире. Его сопровождают другие эсминцы, тысячи военнослужащих и эскадрильи истребителей F-35.

Что сейчас происходит между США и Венесуэлой?

На конец ноября ситуация вокруг Венесуэлы остается напряженной. Отмена рейсов ряда международных авиакомпаний в Венесуэлу после предупреждения США о "потенциально опасной ситуации" в ее воздушном пространстве свидетельствует о реальности рисков дальнейшей эскалации.

Заявления Дональда Трампа при этом носят двойственный характер: с одной стороны, он заявляет, что не исключает отправки войск, а с другой - упоминает о возможных "дискуссиях" с Мадуро. Подобная непоследовательность отражает общую стратегию администрации, сочетающую жесткую риторику с нежеланием ввязываться в полномасштабные конфликты. Администрация Мадуро, в свою очередь, демонстрирует готовность к обороне, проводя национальные военные учения и заручаясь поддержкой внешних союзников.