Что происходит между США и Венесуэлой: история, современность и “Картель Солнц”

Что такое "Картель Солнц"?
Название "Картель Солнц" появилось в 1990-х годах на фоне расследования в отношении нескольких венесуэльских генералов, носивших на погонах знаки в виде солнца. С тех пор в венесуэльской и международной прессе периодически мелькало запоминающееся название, но скорее в качестве обобщения. Хоть "Картель Солнц" с натяжкой и можно назвать имеющим отношение к преступным организациям, он не имеет традиционную иерархию, это скорее децентрализованная сеть ячеек. Таким образом, "Картель Солнц" - это исключительно внешний термин, используемый журналистами, оппозицией и правоохранительными органами для описания преступной сети. Сами вовлеченные чиновники и военные себя не называют себя таким образом, цели у них также разные.
Почему "Картель Солнц" признали террористической организацией?
В середине ноября Государственный департамент США официально внес "Картель Солнц" (Cartel de los Soles) в список иностранных террористических организаций. Вашингтон заявил, что эта структура, якобы возглавляемая лично Николасом Мадуро и состоящая из высокопоставленных коррумпированных чиновников и военных, ответственна за масштабные операции по переправке наркотиков в США и Европу.
Ответ Венесуэлы был незамедлительным и резким. Министерство иностранных дел страны назвало это обвинение "смехотворной ложью", направленной на создание предлога для оправдания "незаконной военной интервенции" против суверенного государства. Мадуро не только отрицает свое участие в наркоторговле, но и само существование "Картеля Солнц" как единой организованной структуры.
Этим летом Министерство финансов США уже вводило санкции против "Картеля Солнц", но теперь любая его поддержка будет иметь более серьезные последствия: предоставление финансовых средств или услуг "Картелю Солнц" становится преступлением в США, представители группы не имеют права въезжать на территорию США, любые активы группы, находящиеся под юрисдикцией США, могут быть заморожены, с рисками могут столкнуться даже иностранные компании, ведущие бизнес с Венесуэлой из-за обвинений Вашингтона в связи "картеля" с государственным аппаратом.
Примечательно, что, несмотря на заявления администрации Трампа, даже Управление по борьбе с наркотиками США никогда ранее не классифицировало "Картель Солнц" как наркокартель в своих ежегодных отчетах. Скорее всего, главная цель этого шага - создать легальные и политические предпосылки для возможной военной операции.
Что случилось между США и Венесуэлой?
Корни напряженности между Вашингтоном и Каракасом уходят на четверть века назад, ко времени прихода к власти левого бывшего президента Уго Чавеса в 1999 году. Его "Боливарианская революция", национализация нефтяной промышленности и союзнические отношения с Россией, Китаем и Ираном заложили фундамент идеологического и геополитического столкновения с Вашингтоном.
Разногласия достигли нового уровня после переизбрания Николаса Мадуро в 2018 году и последовавшего за этим политического кризиса, когда США признали лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом. Дипломатические отношения между США и Венесуэлой, установленные еще в 1835 году, были разорваны в январе 2019 года.
С возвращением Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году, политика США в отношении Венесуэлы приобрела еще более жесткий характер. Администрация Трампа немедленно возобновила и усилила максимальное давление на режим Мадуро, отменив временный защищенный статус для сотен тысяч венесуэльских мигрантов, введя новые санкции против ключевых секторов экономики и инициировав масштабную военную операцию в Карибском море под предлогом борьбы с наркотрафиком.
Что происходит между США и Венесуэлой в 2025 году?
- 10 января - Мадуро вступил в должность на третий срок, США отвергают результаты выборов, повторив обвинения в фальсификации;
- 29 января - Трамп отменил продление программы временного статуса защиты около 600 тысяч проживающих в США венесуэльцев от депортации;
- 20 февраля - администрация Трампа объявляет "Трен де Арагуа" террористической организацией, обвиняя Мадуро в связях с ними;
- 21 февраля - Каракас соглашается взять на себя транспортировку нелегальных мигрантов из США, первая партия мигрантов прибывает в Венесуэлу;
- 1 марта - Трамп отменяет уступки в рамках соглашения с Венесуэлой по добыче нефти, предоставленные Байденом;
- 24 марта - Трамп вводит пошлины в размере 25% в отношении стран, покупающих нефть у Венесуэлы;
- 8 августа - США удваивают награду за арест Мадуро до $50 млн;
- 2 сентября - Вашингтон начинает серию операций по борьбе с предполагаемыми наркокурьерами в международных водах Карибского моря и восточной части Тихого океана;
- 15 октября - американский президент уполномочил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле;
- 28 октября - Каракас приостанавливает газовое соглашение с Тринидадом и Тобаго из-за визита американского военного корабля;
- 12 ноября - Венесуэла начинает общенациональные военные учения;
- 14 ноября - США объявляют об операции "Южное Копье" против наркокартелей;
- 16 ноября - авианосная ударная группа США во главе с крупнейшим в мире авианосцем заходит в Карибское море;
- 22 ноября - управление гражданской авиации США предупреждает о рисках в воздушном пространстве Венесуэлы из-за "возросшей военной активности", ряд авиакомпаний приостанавливают полеты в Венесуэлу.
Какие действия предпринимают США в регионе?
С сентября 2025 года США начали серию военных операций в Карибском море и восточной части Тихого океана, которые представляют собой крупнейшее развертывание военно-морских сил США в регионе за последние десятилетия:
- Удары по целям: ВМС США наносят воздушные удары по судам, идентифицируемые ими как "наркоторговые". По сообщениям СМИ, в результате этих атак погибли более 80 человек;
- Демонстрация силы: к берегам Венесуэлы была направлена ударная группа во главе с атомным авианосцем "Джеральд Р. Форд" - самым большим и технологически продвинутым военным кораблем в мире. Его сопровождают другие эсминцы, тысячи военнослужащих и эскадрильи истребителей F-35.
Что сейчас происходит между США и Венесуэлой?
На конец ноября ситуация вокруг Венесуэлы остается напряженной. Отмена рейсов ряда международных авиакомпаний в Венесуэлу после предупреждения США о "потенциально опасной ситуации" в ее воздушном пространстве свидетельствует о реальности рисков дальнейшей эскалации.
Заявления Дональда Трампа при этом носят двойственный характер: с одной стороны, он заявляет, что не исключает отправки войск, а с другой - упоминает о возможных "дискуссиях" с Мадуро. Подобная непоследовательность отражает общую стратегию администрации, сочетающую жесткую риторику с нежеланием ввязываться в полномасштабные конфликты. Администрация Мадуро, в свою очередь, демонстрирует готовность к обороне, проводя национальные военные учения и заручаясь поддержкой внешних союзников.