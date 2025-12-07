Лавров поблагодарил Тасмагамбетова за вклад в коллективную безопасность

Глава российского внешнеполитического ведомства поблагодарил генсекретаря ОДКБ и отметил итоги его работы в Организации в связи с его отставкой в 2025 году.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил благодарность генеральному секретарю Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетову, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Это было сделано по причине завершения его работы на посту генсека ОДКБ, также отметили в ведомстве.

Лавров высоко оценил вклад Тасмагамбетова в обеспечение основ коллективной безопасности, а также союзнического взаимодействия в рамках Организации.